27.12.2016 10:24 Hırsızlar toplu mesai yaptı, polis olaydan olaya koştu

Aydın'da hırsızlar toplu mesaiye çıktı. Sabah uyanan bir çok kişi hırsızlık şoku yaşayınca polis olaydan olaya koştu. Aynı sistemle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Aydın'da hırsızlar toplu mesaiye çıktı. Sabah uyanan bir çok kişi hırsızlık şoku yaşayınca polis olaydan olaya koştu. Aynı sistemle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Aydın'da sabah karşı toplu mesaiye çıkan hırsızlar, aynı anda 4 ayrı mahallede 4 ayrı ev ve işyerine girip hırsızlık yaptı. Havaların soğuması ile ortamın sakinleşmesini fırsat bilen hırsızlar Aydın'da Ramazanpaşa, Mesudiye, Mimar Sinan ve Kemer Mahallelerinde ev, işyeri ve araçlara girip hırsızlık yaptı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını anlayan pek çok kişi polisi arayarak yardım istedi. Ekipler olaydan olaya koşup meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaparken hırsızlık olaylarının aynı yöntemle gerçekleştirildiği belirtildi.

