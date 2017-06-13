Hırsızlar polisle çatıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde sabaha karşı bir fındık manavına giren 3 şüpheli ile kendilerine 'teslim ol' çağrısı yapan polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada hırsızlık şüphelilerinden biri vurularak yaralı ele geçirildi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde sabaha karşı bir fındık manavına giren 3 şüpheli ile kendilerine "teslim ol" çağrısı yapan polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada hırsızlık şüphelilerinden biri vurularak yaralı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Taşoluk Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, bir fındık tüccarının deposuna giren A.E. (42), N.Ş. (37) ve A.A. (27) adlı şahıslar kasayı açarken, polis tarafından suçüstü yakalandı. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada N.Ş. vurularak yaralandı. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

N.Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, A.E. adlı şahıs gözaltına alındı. Diğer şüpheli A.A. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu. Kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Metin Akyürek /İHA)