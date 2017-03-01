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Hırsızlar engelli gençleri eve mahkum etti
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Hırsızlar engelli gençleri eve mahkum etti

Antalya'da elektrikli triportörleri çalınan bedensel engelli iki genç eve mahkum oldu. İki genç, elleri ve ayakları gibi olan triportörün geri getirilmesini istedi.

Antalya'da elektrikli triportörleri çalınan bedensel engelli iki genç eve mahkum oldu. İki genç, elleri ve ayakları gibi olan triportörün geri getirilmesini istedi.
Kepez ilçesinde, bedensel engelli iki çocuğuyla yaşayan 53 yaşındaki ev hanımı Ayten Arslan'ın hayatı, çocuklarının elleri ayağı olan 3 tekerlekli kasalı elektrikli triportörün çalınmasıyla alt üst oldu. Kirada, 23 yaşındaki engelli kızı ve 29 yaşındaki oğlu Ramazan'a bağlanan maaşla geçinebilen Arslan ailesinin dışarı çıkıp ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlayan triportörleri 4 ay önce çalındı. Eşini kaybeden Arslan'ın iki çocuğu triportörünün çalınmasıyla eve hapsoldu.

"ÇOCUKLARIM EVE MAHKUM OLDU"
Anne Ayten Arslan, eşini kaybettiğini, iki çocuğunun da engelli olması nedeniyle zor günler yaşadığını aktardı. Triportörlerinin çalınması ile çocuklarının eve mahkum olduğunu dile getiren Arslan, "Elektrikle şarj ediyorduk. Oğlum beni ve engelli kızımı bindirip gezdiriyordu. Triportörle dışarıdan hem ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılıyor hem de ulaşımımızı sağlıyorduk. Çalınınca mağdur olduk. Oğlum şimdi yürüyerek sağa sola gitmekte zorluk çekiyor. Hem oğlum hem kızım mutsuz durumda. Aracımız elimiz ayağımız gibiydi, çalındı çalınalı dünyamız değişti. Çocuklarımın sağlık durumu kötüleşti" dedi.

TEK İSTEĞİ ÇOCUKLARININ MUTLU OLMASI
Araçlarının evin önünden çalındığını aktaran Arslan, "Oğlum 'Anne motor gideceğine ben gitseydim' diyor. Şimdi hiçbir yere gidemiyoruz. Alışveriş yapamıyoruz. Engelli kızımı da evin dışına çıkartıp gezdiremiyorum. Triportörümüz gelirse çok mutlu oluruz. Çocuklarım gezemediği zaman ben de üzülüyorum. Tek isteğimiz ikinci el de olsa triportörümüzün geri gelmesi" diye konuştu.

"ELİM AYAĞIM GİTTİ"
Ayten Arsla'nın ilk eşinden olan oğlu Ramazan Kutlu, sağ tarafının felç olduğunu bu nedenle yüzde 54'lük engellilik derecesi olduğunu kaydetti.
Sağ ayağını ve sağ elini kullanamayan Kutlu, hayırsever birinin hediye ettiği ve elleri ayakları gibi olan triportörünün 4 ay önce çalındığını hatırlatarak, "Benim gibi engelli olan kardeşimi bu motor sayesinde rahatlıkla taşıyabiliyordum. Şuan hiçbir şey yapamıyorum. Evimin önünde kilitlediğim yerden motorumu çaldılar Elim ayağım gitti. O olmayınca şuan hiçbir şey yapamıyorum. Ya çalınan motorum bulunsun yada yenisi alınırsa çok sevinirim" dedi.
(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)

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