Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde beyaz eşya satan bir iş yerinden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Kapıyı açmaya çalışan hırsızın rahat tavırlarıyla zaman zaman sigara içmesi dikkat çekti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde beyaz eşya satan bir iş yerinden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Kapıyı açmaya çalışan hırsızın rahat tavırlarıyla zaman zaman sigara içmesi dikkat çekti.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta bulunan beyaz eşya dükkanında meydana geldi. Soner Bozak'a ait beyaz eşya satışı yapan iş yerine giren hırsız, televizyon, uydu alıcısı, epilasyon cihazı gibi küçük ev aletlerini çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın rahat tavırları ve zaman zaman sigara içmesi dikkat çekti.

İşyeri sahibi Soner Bozak, "İlçemizde böyle bir hırsızlık olayı olduğundan dolayı çok üzgünüz. Sabah 04.00 sıralarında kapıyı zorlayarak, elindeki levyeyle kapıyı açarak içeri giriyor. Bu sırada işyerimizde olan tv, telsiz telefon ve elektronik cihazları toplamaya başlıyor. İşyerimizdeki tüm kameralarda görüntüler mevcut. En kısa zamanda hırsızın yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Gemerek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı bir iş yerinden hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüphelinin daha görüntüsüne ulaştı. Görüntülere yansıyan kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde hırsızlık yapan kişi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hırsızların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Erhan Aksoy /İHA)