Hırsızı taktığı gözlük yakalattı

Adıyaman'da, bir kuaför dükkanına girerek hırsızlık yapan şahısları hırsızlardan birini kullandığı gözlük yakalattı.

Adıyaman'da, bir kuaför dükkanına girerek hırsızlık yapan şahısları hırsızlardan birini kullandığı gözlük yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, Saat Kulesi Kavşağında bulunan bir kuaför dükkanına giren S.Ç, E.F.U ve M.K, iş yerinde bulunan yaklaşık 4 bin TL değerinde kuaför malzemeleri çaldı.

Bir süre sonra iş yerinin soyulduğunu fark eden iş yeri sahipleri olayı polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlardan birinin kullandığı gözlükten yola çıkarak şahsın kuaför dükkanının eski çalışanlarından S.Ç, olduğunu tespit etti. Şahıslar ikametlerinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

