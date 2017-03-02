Hırsız, sürücünün hatasını affetmedi

İstanbul Maltepe'de bir büfeye alışveriş yapmak için giren vatandaşın aracını çalışır bir şekilde bıraktığını fark eden hırsız, otomobili çaldı. Olay büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, aynı büfenin birkaç ay önce de soyulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de bir büfeye alışveriş yapmak için giren vatandaşın aracını çalışır bir şekilde bıraktığını fark eden hırsız, otomobili çaldı. Olay büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, aynı büfenin birkaç ay önce de soyulduğu ortaya çıktı.

Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye giren gayrimenkul danışmanı Hakan Yazıcı, büfeden alışveriş yapmak için kısa süreliğine aracından indi. Bu sırada aracını çalışır bir şekilde bırakan Hakan Yazıcı, birkaç dakika sonra ise otomobilinden oldu. Hakan Yazıcı ve beraberindekilerin büfede olmasını fırsat bilen 2 hırsız motosiklet ile büfenin önünden geçti. Biraz ileriye motosikleti park ettikten sonra zanlılardan biri otomobile yöneldi. Araçların az geçtiği bir anı seçen zanlı, çalışan otomobili çalarak kaçtı. Olayı fark ettikten sonra dışarı çıkan Hakan Yazıcı ve beraberindekiler ise hemen polisi aradı. 2 hafta önce yaşanan olay ise büfenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar ilk önce motosikletle aracın yanından geçiyor. Ardından hırsızlardan bir aracın yanına yaklaşıyor. Hırsız aracı çalarak kayıplara karışırken, aracın sahibi büfeden koşarak dışarı çıkıyor ancak hırsızları durduramıyor.

Otomobilin sahibi Hakan Yazıcı, "Burada aracımızı park ettik. İçeriden alışveriş yapmaya girdiğimizde aracın anında kaybolduğunu gördük. Emniyete başvurduk hemen ardından. İfademizi verdik, şikayetimizde bulunduk. Şikayetimizi yapmamıza rağmen hiçbir dönüş olmadı bize. Burada emniyet güçlerinin gerçekten çok yetersiz kaldığını gördüm. Mağdurum ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

(Mustafa Esen/İHA)