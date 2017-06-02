Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek. Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih İlçe Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Yaran'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyarete gelen bazı vatandaşlar dua ederken, bazıladı da gözyaşlarını tutamadı.

Medine Münevvere'den gelen Mihran Süleyman ise 'Burası öyle bir şerefli yer ki İstanbul'un şeref tacı. Allah bu ayın hürmetine, bu güzellikleri devam ettiren Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Ebediyen razı olsun. İlk defa geliyorum ve çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

Kutsal emanet, hafta içi saat 10.00 ile 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek.

Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası sabah 02.30'a kadar ziyaret devam edecek.

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

(Murat Horoz-İsmail Coşkun / İHA)