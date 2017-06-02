Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek. Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih İlçe Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Yaran'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyarete gelen bazı vatandaşlar dua ederken, bazıladı da gözyaşlarını tutamadı.
Medine Münevvere'den gelen Mihran Süleyman ise 'Burası öyle bir şerefli yer ki İstanbul'un şeref tacı. Allah bu ayın hürmetine, bu güzellikleri devam ettiren Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Ebediyen razı olsun. İlk defa geliyorum ve çok duygulandım" ifadelerini kullandı.
Kutsal emanet, hafta içi saat 10.00 ile 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek.
Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası sabah 02.30'a kadar ziyaret devam edecek.
Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.
(Murat Horoz-İsmail Coşkun / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Canan Karatay'ın 'pide' tavsiyesine aldırmadılar
Çamaşır asarken balkon çöktü
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
'Bırakın oğlumun ayaklarını öpeyim'
Üniversiteye FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Hulusi Akar: Ölürsem şehit, kalırsam gazi...
Hulusi Akar: Ölürsem şehit, kalırsam gazi...
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Canan Karatay'ın 'pide' tavsiyesine aldırmadılar
Canan Karatay'ın 'pide' tavsiyesine aldırmadılar
Çamaşır asarken balkon çöktü
Çamaşır asarken balkon çöktü
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
'Bırakın oğlumun ayaklarını öpeyim'
'Bırakın oğlumun ayaklarını öpeyim'
Üniversiteye FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Üniversiteye FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Valinin ismiyle dolandırıcılık
Valinin ismiyle dolandırıcılık
Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Aynı okuldan 12 TEOG birincisi çıktı
Aynı okuldan 12 TEOG birincisi çıktı
Kato Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı çekildi
Kato Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı çekildi
Ünlü oyuncu iftarda baygınlık geçirdi
Ünlü oyuncu iftarda baygınlık geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English