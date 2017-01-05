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Hınıs Başköy barajı sulaması işinin sözleşmesi imzalandı
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Hınıs Başköy barajı sulaması işinin sözleşmesi imzalandı

Tamamlandığında 205 250 dekar zirai alanı sulayacak olan Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulamasının sözleşmesi imzalandı.

Tamamlandığında 205 250 dekar zirai alanı sulayacak olan Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulamasının sözleşmesi imzalandı.

Genel Müdür Murat Acu Başkanlığında yapılan imza merasimine Genel Müdür Yardımcısı Turkay Özgür, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Kaya Yıldız ve Daire Başkanlığından ilgililer ile yüklenici firma yetkilileri katıldılar.

İmza merasiminde konuşan DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Hınıs Başköy Barajı Sulaması işinin bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek işin yüklenici firmaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Müdür Acu, "Sulama Projelerimizde membadan mansaba doğru çalışmalarımız yürüteceğiz. Küçük hedeflerden büyük hedeflere yürüyeceğiz. Tamamlanan kısımları hemen sulamaya açarak faydaya dönüştüreceğiz." dedi.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması

Proje sahası, Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum iline bağlı Hınıs ilçesi sınırları içerisinde ve Fırat havzasında yer almaktadır.

Sulama sahası Erzurum iline bağlı Hınıs ve Karaçoban ilçeleri de dahil toplam 31 adet yerleşim yerine ait toprak kaynaklarını kapsamaktadır.

PROJENİN AMACI

Proje alanın sulanması için Hınıs Başköy barajında depolanan Başköy Deresinin suları yetersiz kaldığından, Başköy deresinin güneyinden akan; Acar, Alaca, Bezirhane ve Altınpınar derelerinin suları bu dereler üzerinde yapılacak olan 4 adet regülatör vasıtası ile alınarak 4 adet tünel ve iletim hatları vasıtası ile Başköy Barajına derive edilerek depolanacaktır.

Başköy Barajı dipsavağından alınan su ile 205 250 dekar alanda cazibeli tarımsal sulama yapılması amaçlanmaktadır.

PROJENİN SU KAYNAĞI

Hınıs Başköy Barajı Sulamasının ana su kaynağı; Erzurum İli sınırları içerisinde yer alan, Hınıs Başköy Barajıdır.

HINIS BAŞKÖY BARAJI

Hınıs İlçesi'nin 6 km kuzeybatısı Başköy Deresi üzerinde yer almaktadır. Gövde hacmi 2,97 hm3 kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 101 m yükseklikte, kret kotu 1831 m olup yüksekliği (talvegden) 95 m dır.

İhale kapsamında yer alan Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 20.525,00 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan her türlü sulama tesisi (Borulu ana kanal ve şebekesi, her türlü sanat yapısı, vb,) yapılacaktır.

Sulama inşaatının tamamlanmasını müteakip yüklenici tarafından 36 ay süresince tüm sulama tesisleri işletilecek, bakım ve onarımı yapılacaktır.

Proje, arazi toplulaştırması kapsamındadır.

Projenin tamamlanması ile birlikte; Yıllık gelir artışı 2016 yılı fiyatları ile yaklaşık 7.150.000 TL' dir. Proje ile yaklaşık 20.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.
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