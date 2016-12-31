31.12.2016 10:38 Hindiye 'Fırat Kalkanı' adını verdi

Samsun'da kanatlı hayvan satıcısı bir vatandaş, büyüklüğü ve heybeti ile diğer hindilerden ayrılan 13 kiloluk dev hindisine Türkiye'nin gücünden esinlenerek 'Fırat Kalkanı' ismini verip sokaklarda sergilemeye başladı. Samsun'da kanatlı hayvan satıcısı bir vatandaş, büyüklüğü ve heybeti ile diğer hindilerden ayrılan 13 kiloluk dev hindisine Türkiye'nin gücünden esinlenerek "Fırat Kalkanı" ismini verip sokaklarda sergilemeye başladı.

Türkiye'nin kuzey Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı Samsunlu bir kanatlı hayvan satıcısına ilham oldu. Normal bir hindiden oldukça büyük olan 13 kiloluk hindisine "Fırat Kalkanı" adını veren ve cadde üzerinde sergileyen 55 yaşındaki Cevat Tanrıkulu, hindisini yılbaşında kesmek için değil gücün sembolü olarak saklanması üzerine sattığını belirtti.

Kısa süre içerisinde sergilendiği çarşıda vatandaşların ilgi odağı haline gelen dev hindi, kendisine yanaşan insanları gagasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların "koyun kadar" dediği hindi, 500 liradan satılıyor.



"YILBAŞINDA KESMEK İÇİN DEĞİL, GÜÇ SEMBOLÜ OLARAK SATIYORUZ"

Hindiyi yılbaşında kesilmek üzere satmayacağını ifade eden Tanrıkulu, "Hindimizi biz kesilecek diye satmıyoruz. Sembolik olarak getirdik. 'Fırat Kalkanı' adını de Türkiye olarak başlattığımız güçlü bir harekatımız var. Dünyaya bu konuda ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdiğimiz için hindimizi de Samsun'da Fırat Kalkanı operasyonunun sembolü olarak Samsun'un en güçlüsü olarak sergiliyoruz. Nasip olursa satacağız. Bu hindiyi alan arkadaş, yılbaşında kesmek için değil, en güçlü hindi diye saklamak için alacak. Hindiye 500 lira fiyat biçtik. Kesmek için hindi almak isteyen olursa başka hindiler var. Onlardan vereceğiz. Bu hindi Fırat Kalkanı'nın Samsun'daki sembolü olarak saklanacak" dedi.

Hindinin büyüklüğü karşısında hayrete düşen vatandaşlar ise bu kadar güzel ve heybetli bir hindiye zaten kesmeye kıyamayacaklarını söylediler.

Vatandaşlar, dev hindiyi simit ile besleyerek fotoğraf çektirdiler.

(Erdi Demür/İHA)

