Hindistan'da tren raydan çıktı: 26 ölü

Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı, 26 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı, 26 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Andhra Pradeş eyaletinde bir yolcu treni, bilinmeyen bir sebeple raydan çıktı. Bazı vagonların birbirine girdiği, bazılarınınsa devrildiği kazada 26 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

