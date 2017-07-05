Hindistan'da sel felaketi: 20 ölü

Hindistan'ı vuran sel felaketi 20 kişinin ölümüne, binlerce kişinin ise evsiz kalmasına neden oldu.

Hindistan'ı vuran sel felaketi 20 kişinin ölümüne, binlerce kişinin ise evsiz kalmasına neden oldu.

Hindistan'da muson mevsiminin başlamasıyla bastıran şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Sel ve heyelan sonucu az 20 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de evsiz kaldı. Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu yetkilileri, sel yüzünden insanların boğulduğunu ve çöken evlerin ölümcül yaralanmalara neden olduğunu bildirdi.

Brahmaputra Nehri, yağmurlar nedeniyle 2 haftadır tehlike seviyesine ulaşıp taşmaya başlarken, Assam eyaletinde sel nedeniyle 750 köydeki 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Selden etkilenen bölgelerde yaşayan insanların çoğu nehir yakınında ya da yüksek yerlerde yaşıyordu.

