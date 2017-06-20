Hindistan'da Dünya Yoga Günü kutlamaları başladı

Dünya Yoga Günü, Hindistan'da kutlanmaya başladı.

Dünya Yoga Günü, Hindistan'da kutlanmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2014 yılında alınan bir kararla 21 Haziranda ilan edilen Dünya Yoga Günü Hindistan'da kutlanmaya başladı. Hindistan'da okullarda ve parklarda kutlanmaya başlanan Dünya Yoga Günü renkli karelere sahne oldu.

Türkiye dahil 177 ülke tarafından kabul edilen Dünya Yoga günü ilk olarak 2015'te kutlanmıştı.

