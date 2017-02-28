Hindistan'da banka çalışanları grevde

Bankalar Birliği Birleşik Formunun çağrısı üzerine, Hindistan'da banka çalışanları greve çıktı.
Bankalar Birliği Birleşik Formunun çağrısı üzerine, Hindistan'da banka çalışanları greve çıktı. Birlik Formu, banka sektöründe kötü kredinin artışından yöneticilerin de sorumlu tutulması ve fazla mesai ödemeleri de dahil birçok konuda hükumete baskı yapmak için ülke genelinde greve çıktı. Grevdeki banka çalışanları ellerinde pankartlarla protesto yürüyüşüne katıldı. (iha)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.