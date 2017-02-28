Hindistan'da banka çalışanları grevde

Bankalar Birliği Birleşik Formunun çağrısı üzerine, Hindistan'da banka çalışanları greve çıktı.

Bankalar Birliği Birleşik Formunun çağrısı üzerine, Hindistan'da banka çalışanları greve çıktı.

Birlik Formu, banka sektöründe kötü kredinin artışından yöneticilerin de sorumlu tutulması ve fazla mesai ödemeleri de dahil birçok konuda hükumete baskı yapmak için ülke genelinde greve çıktı. Grevdeki banka çalışanları ellerinde pankartlarla protesto yürüyüşüne katıldı.

(iha)