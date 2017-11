14.11.2017 10:34 Hindistan Başbakanı iddialı konuştu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Filipinlerin başkenti Manila'da gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi'nin son gününde liderlere seslendi. Modi, 21'nci yüzyılın Hindistan'ın yüzyılı olması için her şeyi yapacaklarını söyleyerek, "Hindistan barışa her zaman katkıda bulundu ve başka bir ülkeye zarar vermedi: BM Barış Gücü'ndeki birliklerimiz en büyük birlikler arasında" dedi.

Başbakanı Modi, ASEAN Zirvesinin oturum aralarında Japonya, Vietnam ve Avustralyalı meslektaşları ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde güvenlikten ticarete kadar bir çok konu görüşüldü.