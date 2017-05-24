Himmet ve ByLock'u itiraf edip 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak istediler

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan sanıklar himmet ve ByLock'u itiraf edip 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak istedi.

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan sanıklar himmet ve ByLock'u itiraf edip "etkin pişmanlıktan" yararlanmak istedi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi" olma gerekçesi ile açılan davalara devam edildi. Ayrı ayrı görülen davalarda tutuksuz yargılanan sanıklardan AKÜ Tıp Fakültesi eski Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Acartürk ve Prof. Dr. Ümit Üveyt İnan'a 9'ar yıl hapis cezası verildi. 9 yıl hapis cezası alarak tutuklanan Acartürk, kendisinin profesör kadrosu aldıktan sonra çalışanlara mobing uyguladığı ve kendi adamlarını istihdam ettiği yönündeki iddiaları reddederek, "Hakkımdaki iddialara üzülüyorum. Takdir mahkeme heyetinin" dedi.

Bir başka 9 yıl hapis cezası alan Prof. Dr. Ümit Üveyt İnan ise duruşmada kendisini şu sözlerle savundu:

"Her zaman devletimin yanında oldum. Ama bu süreçte mağduriyet yaşadım. Devletimizin bekası ve soruşturmanın yerine getirilmesi için kendimi feda ederim. Örgüt yapılanması ile ilişiğim yoktur. Ben sürekli hastalarımla ve bilimsel çalışmalarla meşgul olmuş bir hekimim. Beraatımı talep ediyorum."

Kararın ardından sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MAHKEMEDE MAAŞININ BİR KISMINI HİMMET VERDİĞİNİ KABUL ETTİ!

Mahkemede görülen bir başka davada ise tutuklu yargılanan sanık Yıldıray Gülten maaşının bir kısmını örgüte verdiğini kabul ederek, itiraflarda bulunup etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Gülten, AKÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde görev yaptığı sürece maaşının yüzde 10'nu yaklaşık dört ay süre ile elden teslim ettiğini itiraf ederek, "Ben irtibatımı 2014 yılının 3'ncü ayında kestim. Takdir mahkeme heyetinindir. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" dedi.

Gülten'e 3 yıl, 3 ay hapis cezası verildi.



BYLOCK'U NEDEN CEP TELEFONUNA KURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Tutuklu olarak bir başka davada yargılanan Hasan Ali Kocaağa ise örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock"u neden cep telefonuna kurduğunu itiraf etti. AKÜ Afyon Meslek Yüksek Okulu'ndaki görevi sırasında, ByLock programını Öğretim Görevlisi olarak Büro Teknolojileri dersinde anlatmak amacıyla indirdiğini ancak kullanmadığını ve veri akışı olmadığını iddia etti.

Mahkeme Kocaağa'ya, 9 yıl, 9 ay hapis cezası verdi.

(Gökten Ceylan /İHA)