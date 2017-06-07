Hidayet Türkoğlu 10 bin basketbol topu dağıttı

'Haydi Basketbola' projesi kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile 4'üncü sınıf öğrencilerine 10 bin basketbol topu dağıttı.

'Haydi Basketbola' projesi kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile 4'üncü sınıf öğrencilerine 10 bin basketbol topu dağıttı.

Türkiye'de ilk olan basketbol topu dağıtımı için Atatürk Spor Salonunda tören düzenlendi. Başkan Doğan'ın ev sahipliğindeki basketbol topu dağıtım törenine Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı. Karizma Show'un gösteri yaptığı törende Doğan ve Türkoğlu'nun yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar da yer aldı.



DOĞAN: "TÜRKİYE'DE BİR İLKİ YAPMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Basketbol topu dağıtım töreninde konuşan Başkan Doğan, "Bugün 10 bin çocuğumuza karne hediyesi olarak basketbol topu dağıtıyoruz. Türkiye'de yine bir ilki yapmanın haklı gururu içindeyiz. Geçen sene 5 bin ile başlattığımız basketbol topu dağıtımını bu sene 10 bine çıkardık, seneye de bu sayıyı 15 bine çıkaracağız. Her yıl bu sayıyı 5'er bin 5'er bin arttıracağız. Biz biliyoruz ki, yarınlarımız, hem eğitimli hem de sporla yetişen çok daha sağlıklı gençlerimizle daha güven içinde olacak. Yarınlarımızı, bayrağımızı, vatanımızı, cumhuriyetimizi, devletimizi, milli manevi değerlerimizi ve her şeyimizi gençlerimiz koruyacak. Gençlerimiz sportif faaliyetlere daha çok katılsınlar, daha kardeşçe sosyalleşsinler istiyoruz. "Haydi Basketbola" projemizi bu anlamda çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve federasyonlarımız gençlerimizin daha çok spor yapmaları, daha çok sağlıklı olmaları için çalışıyor, çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol toplarımız hayırlı olsun. İnşallah bu proje sayesinde yeni Hidayetler yetişecek" şeklinde konuştu



TÜRKOĞLU: "GENÇLİĞİMİZİ SPORA TEŞVİK ETMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, da yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Gençliğimizi spora, basketbola teşvik etmek, burada bulunmak beni çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımıza bu organizasyonu ikinci kez gerçekleştirdiği için ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün yer aldığı gösteri maçı yapıldı.

