Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Tek adamlığı 'milli şef' döneminde gördü bu millet. Millet, ondan sonra bir daha affetmedi ve bir daha iktidara getirmedi. Hiçbir tek adam kendini 2 dönemle sınırlandırmaz" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından organize edilen Siyaset Akademisi'ni tamamlayan partililere sertifikaları düzenlenen toplantıyla verildi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, belediye başkanlar ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, referandumla yapılması düşünülen sistemin bir rejim meselesi olmadığını sadece bir sistem sorunu olduğunu söyledi. Rejimle ilgili sorunlarının olmadığını vurgulayan Tüfenkci, "Bizim yönetimle ilgili sorunumuz var" dedi.



"YENİ ANAYASADA MİLLETİ TEK GÜÇ OLARAK KABUL ETTİK"

Mevcut parlamenter sistemin sürekli kriz ürettiğini belirten Bakan Tüfenkci, "Hatırlayın biz 2007'lerde biz e-muhtıralarla uğraştık. Gezi Parkı, 17-25 Aralık darbe girişimleri ile uğraştık. En son da 15 Temmuz darbe girişimiyle uğraştık. Allah'a hamdolsun her seferinde de millete gittik, millet önümüzü açtı. Bu yeni anayasayla biz milleti tek güç olarak kabul ettik. Bundan kim rahatsız olabilir, millete dayanmayanlar rahatsız olabilir" diye konuştu.

16 Nisan'da referandum ile halkın oyuna sunulacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam yönetimini getirdiği iddialarını da eleştiren Tüfenkci, "Tek adamlığı milli şef döneminde gördü bu millet. Millet, asla ondan sonra bir daha affetmedi ve bir daha iktidara getirmedi. Onun için biz asla ve asla tek adamlığa müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

Milletin önüne getirdikleri anayasa değişikliğinde görevde kalma süresini 2 dönemle sınırladıklarını belirten Tüfenkci, "Hiç bir tek adam kendisini 2 dönemle sınırlandırmaz. Burada mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. 2019'a kadar kim öle kim kala. Ama biz istiyoruz ki sistem sağlam olsun. Parlamenter sistemle gelebildiğimiz nokta ancak bu kadar. Ha bire patinaj yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE İLK KEZ AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLADI"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise siyaset akademilerinin ilk kez Türkiye'de AK Parti döneminde başladığını belirterek, "Geleceğe baktığımız zaman daha bilinçli bir siyaset yapmak adına bu akademilerin ne kadar çok önemli olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar Malatya'da bir çok siyaset akademisi sertifikası verildi. Ben bu kardeşlerimizin de siyaseten ülke yönetimine daha duyarlı katkılar sağlayacaklarını umut ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"HER SEFERİNDE İLK 5'E GİRMEYİ ALLAH BİZE NASİP ETTİ"

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da yaklaşan referandum sürecine değinerek, "Allah'a şükür tüm teşkilatlarımız hazır. Tüm teşkilatımızla mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak inşallah bu süreci en iyi şekilde atlatmak için gayret edeceğiz. Bugüne kadar 11 seçimde bu teşkilat Allah'ın yardımı ile her daim alnı açık yüzü ak şekilde çıktı ve Türkiye'de her seferinde belli bir oranda ilk 5'e girmeyi Allah bize nasip etti" dedi.

Konuşmaların ardından Siyaset Akademisini bitiren partililere sertifikaları takdim edildi.

(Cahit Özçelik / İHA)