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'Hiçbir rakip fark etmez'
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'Hiçbir rakip fark etmez'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, bundan sonraki turlar için rakiplerin fark etmeyeceğini belirterek, 'Turu geçecek gücümüz var' diye konuştu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, bundan sonraki turlar için rakiplerin fark etmeyeceğini belirterek, "Turu geçecek gücümüz var" diye konuştu.
Hapoel Beer Sheva'ye eleyerek tur atlayan Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Bundan sonra her takımın güçlü olduğunu söyleyen Albayrak, "Çok güzel bir skor ve çok güzel bir gece. İsrail takımı Beer Sheva'yı güzel ağırladık. Onlara da teşekkür ederiz. Son 16'dayız. İnşallah daha da üzerine koyarak ileriye gitmek istiyoruz. Aynı zamanda ligdeki şampiyonluk yarışı da çok önemli. İnşallah her ikisini de beraber götürürüz. Pazartesi günü zor bir maça çıkacağız. İyi hazırlanıyoruz ve takımımız çok iyi. İnşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ İYİ TEMSİL EDİYORUZ"
Kura konusunda akıllarında herhangi bir takım olmadığını sözlerine ekleyen Albayrak, "Herhangi bir tercihimiz yok. Bundan sonra her takım önemli. Biz de iyi bir takımız ve kendimize güveniyoruz. Ülkemizi iyi temsil ederek daha yukarılara gitmek istiyoruz. Bu turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi geldik ve iyi oynuyoruz. Ülkemizi de iyi temsil ediyoruz. İnşallah yarın da güzel hayırlı bir kura çekerek üst tura gideceğiz" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA KUPA KALDIRMAK"
Beşiktaş'ın yarıştığı her platformda hedefinin en üste çıkmak olduğunu söyleyen başarılı yönetici, "Şu anda bizim için Beşiktaş'ın formasını terlettiği her platform çok önemli. Öncelik diye bir şey söz konusu değil. Bizim için şampiyonluk ve en üstte gitmek önemli. Tabii ki şampiyonluk çok önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsunuz. Evet hedefimiz var. Bundan sonra 3. yıldızı takmak ve Avrupa'da en iyi yere gitmek istiyoruz. İnşallah Vodafone Arena'da Avrupa kupası kaldıracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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