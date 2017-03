Şırnak'ta konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Hiçbir dava hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez' dedi.

Şırnak'ta konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hiçbir dava hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Şırnak'ta 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında görevli askerlerle kahvaltıda bir araya geldi. Programın ardından merkez Sanat Sokağı'nda esnafı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Başbakan Yardımcısı Şimşek'e Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aşan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Şimşek, esnaf ve Şırnaklı vatandaşlara gerekli yardımların en kısa zamanda yapılacağını ve sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. Sanat Sokağı'ndaki esnaf ziyareti sırasında esnafla Kürtçe konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandumda Şırnaklı esnaftan destek beklediklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek ziyaret sırasında çocuklarla da sohbet edip, okul ve dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra oyuncak araba ve top dağıttı. Esnaf ziyaretinin ardından Şırnak Valiliğine geçen Başbakan Yardımcısı Şimşek burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile kısa bir görüşme yaptı.



"EKONOMİK AÇIDAN DA SOSYAL AÇIDAN DA GELİŞMİŞ BİR İLİMİZ OLACAK İNŞALLAH"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Şimşek, "Şırnak'ta olmak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk kaynağı. Aslında Şırnak'ın yeniden ihyası, inşası eski Şırnak'ın ötesinde çok çok güzel bir Şırnak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Mesela kanalizasyon olsun içme suyu olsun, alt yapı, yol konularında sıfırdan birçok yerde çok güçlü bir başlangıç yapıldı. Hepsinin ihalesi yapıldı. Kaynağı orada. 105 kilometrelik sıcak asfalt programda. İnşallah çok farklı olacak. Ayrıca bu terör nedeniyle bu tahrip olan binaların, yıkılan binaların yeniden yapılmasına ilişkinde proje yapıldı. Devam ediyor. 6 bin konut yapılacak. Proje başladı. İnşallah bir sene içerisinde büyük bir oranda tamamlanmış olacak. Normalleşme terörün azalmasıyla birlikte, Şırnak'ın yeniden inşasıyla birlikte burası çok çok canlı, ekonomik açıdan da sosyal açıdan da gelişmiş bir ilimiz olacak inşallah" dedi.

Şırnak'taki esnaf ziyareti ile ilgilide açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek şunları kaydetti:

"Aslında birçok insanın dışarıdan baktığındaki izlenimlerinden çok daha farklı, çok daha pozitif, çok daha canlı, heyecanlı buldum. Bizim kardeşlerimiz ile çok güçlü bağlar var. Türkiye Türkü ile Kürdü ile çok iyi bir şekilde kenetlenmiş, bin yıllık kardeşliği Şırnak'ta da hissedildiğini görüyorum. Sorun yok, maalesef şiddeti, terörü kendilerine amaç araç edinenler onlar bu atmosferi bozuyorlar. Allah'ın izni ile bunun da üstesinden geleceğiz. Bizim insanımız burada inanılmaz misafirperver, inanılmaz fedakar. Şırnaklı hemşerilerimizi, kardeşlerimizi seviyoruz. Geldik iyi diyaloglar kurduk istişarelerde bulunduk. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat liderleri, onların değerlendirmelerini tespitlerini sorunlarını tekrardan birinci ağızdan dinleyeceğiz. Politikalarımızı değerlendirirken onlardan faydalanacağız. Allah'ın izni ile Türkiye'nin birliği beraberliği daha da güçlenecek ve geçmişte yaşanan sıkıntılar geride kalacak. Hep birlikte daha iyi bir dönemin arifesindeyiz."



"BİZLER YOL YAPIYORUZ, TERÖR ÖRGÜTÜ YOLLARDAKİ ARAÇLARI YAKIYOR"

Şırnak Valiliği ziyareti sonrasında bir otelde sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bizler yol yapıyoruz terör örgütü yollardaki araçları yakıyor. Şırnak Cizre yolunda 28 aracı yaktılar. Van yolunda aynı şekilde. Van yolunda güvenlik sağlayan kardeşlerimizi şehit ettiler. Terör örgütü 6 askerimizi şehit etti. Ne için? Yol yapılmasın diye. Halbuki yol medeniyettir. Yol ticarettir, yol kalkınmadır, gelişmedir. Yol güvenliği sağlayan 6 kardeşimizi askerimizi şehit edeceksiniz ondan sonra Kürtlükten söz edeceksiniz. Bundan daha büyük bir çelişki bundan daha büyük saçma sapan bir şey söz konusu olamaz. Teröre rağmen, terör örgütüne rağmen bunların hepsini yapacağız. Bu bölgeyi ihya edeceğiz. Bu bölgeyi kalkındıracağız. Şimdi hem kırsalda hem şehirlerde kamu otoritesi en güçlü bir şekilde tesis edilmiştir. Muhtarlarımız, köy korucularımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle sosyal güvenlik noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Muhtarlarımız şimdi sosyal güvenlik primlerini kendileri yatırıyorlar. Maaşlarını 97 TL'den asgari ücrete çıkardık, şuan sosyal güvenlikleri noktasında da çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.



KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLER

Kamudan ihraç edilen ve görevden alınanlar ile ilgili de konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde, terör örgütlerine müsamaha yok. Şiddete müsamaha yok. İngiltere demokrasinin beşiği sayılır. İngiltere'de gençler sadece DEAŞ'ın web sitelerini ziyaret ettikleri için veya onun propagandasına alet oldukları için 9 yıla kadar hapis cezası alıyor. Yani dünyanın hiçbir demokrasisinde şiddete, geçit verilmiyor. Türkiye de vermiyor. Çünkü terörün amacı demokrasiyi yok etmektir. Hak ve özgürlüklerin yaşanmasını engellemektir. Bugün Türkiye'de olağanüstü hal varsa hain bir darbe girişimi ve terör nedeniyle vardır. Olağanüstü hali biz asla istemeyiz. Ama işte terör, ihanet şebekeleri maalesef OHAL'i bir zorunluluk haline getirdiği için Türkiye mecbur kaldı. Bakın Fransa'da 2 tane terör olayı oldu. Fransa'da OHAL ilan edildi. Belçika'da Amerika'da kısa bir süreliğine de olsa olağanüstü hal ilan edilebiliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum yapılan yanlışlıklar varsa düzeltilir. Zaten sonraki KHK'larda yapılan yanlışlar düzeltildikçe geri işe iadeler söz konusu oldu. Başbakanlıkta bir komisyon var. Bu komisyon bütün iddiaları değerlendiriyor. Son çıkan bir KHK ile yargı yolu açıldı" dedi.



"RET VE İNKAR SİYASETİNE BİZİM HÜKÜMETİMİZ SON VERMİŞTİR"

Hak ve özgürlükler konusunda attıkları her adımın istismar edildiğini belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aslında daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, hukuk devleti, kardeşlik hukuku içerisinde çözmek için çok büyük çabalar sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet tarafından çok büyük cesaretle getirilen, çok büyük adımlar atıldı. Ama gelin görün ki bizim attığımız her adım istismar edildi. Bugün Türkiye büyük bir samimiyet içerisinde, bütün vatandaşları ile etnik ayrım yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan, eşit vatandaşlık, birinci sınıf vatandaşlık çerçevesinde, bütün hak ve özgürlüklerin yaşanması için, yaşatılması için bir zemin hazırlamıştır. Bizim hükümetimiz geçmişte yapılan hataları düzeltmekle kalmamış, yapılan hataların ortaya çıkardığı zararları da tanzim etmiştir. Ret ve inkar siyasetine bizim hükümetimiz son vermiştir. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Amerika'da da vatandaşlar hangi haklara sahipse Türkiye'de de vatandaşlar aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler. Bugün vatandaşlar kendi anadillerinde seçmeli ders almak istiyorlarsa alıyorlar. Devlet okullarında seçmeli ders imkanı var. Bugün herhangi biriniz bir kolej kursanız. Orada Kürtçe eğitim vermek isterseniz bunun önünde herhangi bir engel yok. Bugün üniversitelerimizde, Hakkari Üniversitesinde, Mardin Üniversitesinde Kürtçe anabilim dalları, enstitüler var. Kürtçe siyasetin önünde engel var mı? Kürt kardeşlerimizin bütün dini, kültürü, gelenekleri başımızın üstüne. Zerre kadar tereddüt yok. Çünkü biz kardeşiz ve kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Sizler burada kanaat önderisiniz, sivil toplum kuruluşlarısınız terörle aranıza mesafe koymak zorundasınız. Bu bir lütuf değil bu bir onurluluktur. Çünkü terör demek şiddet demek. Hiçbir dava hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Terör bir hak, hukuk davası olsaydı bizim hükümetlerimiz döneminde ret inkar siyaseti bitmiş, yasaklarla mücadele edilmiş, yasaklar kaldırılmış. Ne beklersiniz şiddetin, terörün azalmasını beklersiniz. Silahların gömülmesini beklersiniz değil mi? Kalkınmışlık ve refah beklersiniz. Kimliğin, dinin, inancın, kültürün en güçlü bir şekilde yaşanmasıysa ne beklersiniz. Türkiye'de refah ve yaşanmışlık standartlarının yükseltilmesi, hukuk devleti anlamında en büyük mesafeyi bu hükümetler döneminde yaşadı. Peki, terörün en fazla şiddetlendiği dönem yine bu dönem. Biz bin yıldır bu topraklarda birlikteyiz. Ve hiçbir terör örgütü aramıza giremez. İstanbul'u nasıl ayıracaksınız? Dünyada en büyük Kürt nüfusunun yaşadığı şehir İstanbul'dur. Bunu nasıl ayıracaksınız. Ayıramazsınız. Şırnaklı kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Şırnaklı kardeşlerimiz hemşerilerimiz, çukur siyasetine, çamur siyasetine hendek siyasetine, terör örgütüne karşı durdular. Biz bunun farkındayız ve takdir ediyoruz. Bunun bir hak arayışı olmadığını kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. 15 Temmuz'da da o gece ve sonraki günlerde de Şırnaklı kardeşlerimiz çok asil bir duruş sergilediler" diye konuştu.

