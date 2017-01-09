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'HİÇ' ödülleri için başvurular başladı
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'HİÇ' ödülleri için başvurular başladı

Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri (HİÇ) 2017 süreci, 'Hiç durma' sloganıyla başladı. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenecek yarışmada, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi alanındaki başarılı çalışmalar ödüllendiriliyor. Sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi adına ulusal çapta gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, etkisini her geçen yıl daha da genişletiyor.

Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri (HİÇ) 2017 süreci, 'Hiç durma' sloganıyla başladı. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenecek yarışmada, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi alanındaki başarılı çalışmalar ödüllendiriliyor. Sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi adına ulusal çapta gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, etkisini her geçen yıl daha da genişletiyor.

BHİD'in 25. ve HİÇ Ödülleri'nin 5. yılı olması sebebiyle, 25 Mayıs 2017 tarihinde görkemli bir törenle sahiplerini bulacak ödül başvuru süreci, BHİD yönetimi, HİÇ Komite üyeleri, jüri üyelerinden Erdal Elbay ve Neş'e Yıldırım'ın iştirakiyle 9 Ocak'ta Bursa Divan Hotel'de düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Başvurular, 7 Nisan'a kadar www.hicodulleri.org adresinden online olarak yapılabilecek. Toplantıda 2017 HİÇ Ödülleri hakkında ayrıntıları paylaşan BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Bozali, "2013 yılında ilk kez düzenlendiğinden bu yana sektörde hep daha iyisini hedefleyenler için yol gösterici olan 'HİÇ Ödülleri', mesleğimizde çıtayı yükseltmeye, araştıran, yaptığı işe değer katanların referans noktası olmaya devam ediyor. Başarı tesadüf olamayacak kadar çok emek istiyor. Bunun bilinciyle meslektaşlarımıza diyoruz ki hadi, 'HİÇ Durma' hep daha iyisini hedefle" dedi.

HİÇ Ödülleri'ne başvuruların her yıl artmasını, sektörel bilincin gelişmesindeki katkı sağlanması açısından önemsediklerini ifade eden Bozali, "Yarışmamız Bursa'da başlayıp üçüncü yılında ulusala açıldı ve etki alanını kısa sürede genişletti. Meslektaşlarımızla iletişimimiz bu yarışma vesilesiyle daha da kuvvetleniyor. Meslek yetkinliklerini artırmak isteyenler için güvenilir bir platform sağlanmış oluyor. Bunun da tabi hem mesleğimize hem de işbirliği yaptığımız her kesime olumlu katkıları var" diye konuştu.

HİÇ Ödülleri'nin Bursa'nın kent kimliğine de artıları olduğuna dikkat çeken Bozali "Amacımız ortaya konan nitelikli işlerin ve mesleğimizin itibarının tüm ülkede yükselmesine katkı sağlarken Bursa'yı, Türkiye'nin iletişim merkezlerinden biri haline getirmek ve kentimize ulusal çapta markalaşmış bir organizasyon bırakmak" şeklinde konuştu.

Bozali, 2013 yılında 18 proje ile başvuru yapılan HİÇ Ödülleri'ne 2014 yılında 23, 2015 yılında Bursa ve Türkiye genelinden 37, 2016 yılında ise yine tüm Türkiye'den 42 proje ile başvuru yapıldığını belirterek, projelerin bu yıl da yine mesleğin duayeni isimlerden oluşan bir jüri tarafından tarafsızca değerlendirileceğinin altını çizdi.
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