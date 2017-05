Hiç kimse bu 'Sürpriz'i beklemiyordu

Adana Hipodromu'ndaki Midilli cinsi bir atın hamile kalması da doğurması da sürpriz olunca, seyisler doğan yavru ata 'Sürpriz' ismini koydu.

Hipodrom bünyesinde bulunan ve çocuklara binicilik eğitimi verilen Midilli cinsi 8 yaşındaki "Meltem" isimli at, 13 ay önce hiç beklenmedik bir anda hamile kaldı. 11 ay boyunca hamile kalması gereken at ise 1,5 ay erken doğum yaparak 9,5 aylıkken bir gece yavrusunu doğurdu. Sabah işe geldiğinde ahırda bulunan otların arasında yavru atı fark eden seyis ise bu sürpriz durum karşısında yavru atın adını da "Sürpriz" koydu.



"ŞAŞIRDIM AMA ÇOK MUTLU OLDUM"

Yavru atı ilk bulduğunda çok şaşırdığını fakat bir o kadar da mutlu olduğunu söyleyen seyis Fadime Ataş, "Meltem'in hamileliğini geç öğrendik. Bir gün geldim ahırda otların arasında ses duydum. Beklenmedik bir anda olduğu için ismini de 'Sürpriz' koyduk. Hiç beklemiyorduk tabi. Şaşırdım, ister istemez şaşkınlık yaşadım ama çok da mutlu oldum" dedi.

Şu an 2 aylık olan sürpriz atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

