HHO öğrencileri davasında birleştirme kararı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan ve haklarında iki ayrı dava açılan 142 Hava Harp Okulu öğrencisi ile iki komutanın davasının birleştirilmesine karar verdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan ve haklarında iki ayrı dava açılan 142 Hava Harp Okulu öğrencisi ile iki komutanın davasının birleştirilmesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile iki komutanın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya, tutuksuz yargılanan öğrenciler, taraf avukatları ve sanıkların aileleri katıldı. Salı günü başlayan ve üç gün süren davada, tüm sanıkların savunmaları dinlenildi. Savunma yapan öğrenciler, İstanbul'dan Ankara'ya paraşüt eğitimi için getirildiklerini, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını söylediler. Savunmaların tamamlanmasının ardından davanın savcısı mütalaasını açıkladı.



MAHKEME HEYETİ ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu dava ile darbe girişimi sırasında paraşüt eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya getirilen ve tutuksuz yargılanan 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davanın birleştirilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, davayı 18 Temmuza erteledi.



HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA AÇILAN DAVALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, darbe girişiminden 4 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya paraşüt eğitimi için getirilen 142 öğrenci ve komutanları hakkında iki ayrı dava açıldı. Darbe girişimi sırasında konakladıkları Kara Harp Komutanlığından helikopterlerle Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına intikal ettirilen 91 öğrenci ile komutanları eski Yüzbaşı Kenan Baştuğ ile eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen hakkında dava açıldı. Etimesgut'a nakilleri sağlanamayan ve Kara Harp Okulunda kalan 51 öğrenci hakkında ise ayrı bir dava açıldı. Davaların her ikisi de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor.

