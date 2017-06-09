Heykeltıraşlar 15 Temmuz şehitleri anısına mermerleri yonttu

Adana Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu kapsamında 9'u yabancı 10 heykeltıraşın yaptığı heykeller tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu kapsamında 9'u yabancı 10 heykeltıraşın yaptığı heykeller tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünün desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, 15 Temmuz şehitleri anısına "Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla gerçekleştirildi.

Üç hafta süren sempozyumda 9'u yabancı 10 heykeltıraş, Adana'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek eserlerini oluşturmak için toplumda birlik ve beraberliği, demokrasi ve özgürlüğü simgeleyen soyut ve somut çalışmalar hazırladı.

Heykellerin kapanış sergisi ise akşam saatlerinde Başkan Sözlü'nün katılımı ile gerçekleştirildi. Heykelleri gezdikten sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bu sanatçılar çılgın insanlar. Yaptıkların işin ne kadar zor olduğunu o taş başları geldiğinden ve bitiyor olduğu şuanda ki sen ona kadar o sıcak Adana ikliminde nasıl terlediklerini, nasıl yorulduklarına şahit oldum. Onların tek kazancı olacak. Adana'da eseri var olan sanatçılar listesine girecekler ve isimlerini böylesine büyük bir emekle Adana'ya kazanmak istediler" diye konuştu.



"TOPLU ÇALIŞMAK MOTİVASYONU ARTIRIYOR"

"Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu'nda tek Türk kadın heykeltıraş Işıl Şen de, heykelin topluma ve insanlara ulaşmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "İzmir'den katılıyorum bu yarışmaya. Çalışmamın adını birlik koydum. Birlik aslında ailede başlar öncelikle. Bir arada olmak bütün olmak açıkçası dirence ve kötü koşullara rağmen bir olmayı gerektirir. Bu aileden sonra topluma uyarlanır aslında ve orada da aynısı geçerlidir. Yaklaşık 20 gün içerisinde tamamladık. Zorlu ve keyifli bir süreçti açıkçası. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımla bir arada olmak ve 10 kişi olarak çalışmak hem motivasyonu arttırıyor hem de daha keyifli hala getiriyor. Açıkçası bu heykelin topluma ve insanlara ulaşması benim için çok önemli" dedi.

Heykeller daha sonra Çukurova Üniversitesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak kararıyla kentin çeşitli yerlerine konulacak.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay /İHA)