Heyelanda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi

Bangladeş'de muson yağmurlarının yol açtığı heyelan nedeniyle ölenlerin sayısının 133'e yükseldiği açıklandı.

Bangladeş'de muson yağmurlarının yol açtığı heyelan nedeniyle ölenlerin sayısının 133'e yükseldiği açıklandı.

Bangladeş'in güneyinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi ise toprak altında kaldı. Afet Yönetimi Bölümü yöneticisi Reaz Ahmed, ölenlerin arasında 2 ordu personeli ve 2 askerin kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybettiğini belirtti. Ahmed, aynı zamanda 10 ordu personelinin yaralandığını, 1 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Kaç kişinin kaybolduğu konusunda net bir bilgi olmadığını ifade eden Ahmed, "Yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kurtarıldı ve kurtarılanlar güvenli barınaklara yerleştirildi" dedi.

Öte yandan, 2007'de Bangladeş'in Chittagong kentinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetmişti.

