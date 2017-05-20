'Heyecanla bekliyorum'

Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh, yarın Final-Four finalinde karşılaşacakları Olympiakos maçını heyecanla beklediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh, yarın Final-Four finalinde karşılaşacakları Olympiakos maçını heyecanla beklediğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh, THY Euroleague Final-Four'un finalinde yarın karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Olympiakos ile çok zor bir maç oynayacaklarını söyleyen Udoh, "Bu final için bütün yıl çalıştık. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz. Maçta doğru noktaları bulmalıyız. Onlara karşı hazır olmalıyız. Bu 40 dakikalık bir oyuncu. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Benim iyi oynamamam değil, takımın kazanması önemli" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)