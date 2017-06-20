Hesna ninenin elektriği için çalışma başladı

Eskişehir'de 1967 yılından bu yana evinde elektriksiz oturan 91 yaşındaki Hesna ninenin hayali için ilk adımlar atıldı.

Eskişehir'de 1967 yılından bu yana evinde elektriksiz oturan 91 yaşındaki Hesna ninenin hayali için ilk adımlar atıldı.

Eskişehir'de 1967 yılında taşındığı evine o gün bugündür elektrik alamayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberi sonrasında yetkililer harekete geçmişti. Haber sonrasında başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum 91 yaşındaki Hesna Usu'nun istediğini yerine getirmek üzere çalışma başlatmıştı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı yetkililer, Hesna Usu ve oğlu Durmuş Usu'nun yaşadığı eve gelerek gerekli incelemelerde bulundu. Ardından yetkililerin, gerekli evrakları alarak konuyla ilgili çalışmaları başlattığı öğrenildi. Hesna Usu ise elektriğin geleceğinden artık umudunun olduğunu belirterek, "Tek istediğim ölmeden elektriği bu evde görmek. Artık umudum var. Geleceği günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

(Aydın Sarıoğlu / İHA)