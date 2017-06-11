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Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor
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Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun 50 yıldır elektriksiz yaşadığı haberi yetkilileri harekete geçirdi. Birçok telefon alan Hesna nine, şimdi elektriğinin bağlanacağı günü bekliyor.

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun 50 yıldır elektriksiz yaşadığı haberi yetkilileri harekete geçirdi. Birçok telefon alan Hesna nine, şimdi elektriğinin bağlanacağı günü bekliyor.
Eskişehir'de 1967 yılında taşındığı evine o gün bugündür elektrik alamayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberi sonrasında yetkililer harekete geçti. Bugüne kadar ilkel yöntemlerle evini aydınlatan ve buzdolabı olmadığı için yiyecekleri bozulan Hesna nenenin tek isteği elektrik. Kapısındaki tulumbadan su çekerek işlerini gören Hesna nene, sabahları kalkarak gözü gibi baktığı keçilerinin geceleri çalınmasından korktuğunu belirterek, "Can güvenliğimiz de yok. Karanlıkta kimseyi göremiyoruz" dedi.

"BAKANLIKTAN ARADILAR"
Artık umudu olduğunu söyleyen Hesna nene, "Gelenler duymuşlar, görmüşler. Yardım etmek isteyenler oluyor. Umudum var. Umudum sizlerden var. Yolunuza bakıyorum. Sağollun Allah razı olsun. Işıksız artık olmuyor. Çıkıyorum, yürüyemiyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından konuyla ilgili bir telefon aldıklarını söyleyen Hesna Usu'nun oğlu Durmuş Usu ise, "Bakanlıktan aradılar. Müracaatta bulunup bulunmadığımızı sordu. Bende 'Bulunduk, ancak aradan zaman geçti' dedim. Yardımcı olacaklarını söylediler. Geri dönüş yapacaklarmış. Haber sonrasında gelip ziyaret ediyorlar. Haberden sonra umudumuz oldu. Haberden önce umudumuz yoktu. Tek isteğimiz elektrik. Benim için de değil, anneme zor oluyor" diye konuştu.
(Aydın Sarıoğlu / İHA)

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