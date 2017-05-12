Hesabına kaynağı belirsiz 207 milyon dolar yatırıldı
Kuveyt'te bir kişini hesabına kaynağı belirsiz yaklaşık 207 milyon dolar para yatırıldı.
Kuveyt'te bir kişini hesabına kaynağı belirsiz yaklaşık 207 milyon dolar para yatırıldı. Kuveyt'te hesabına 207 milyon dolar yatırıldığını gören bir kişi, hesabın görüntüsünün fotoğrafını çekerek Genel Savcıya şikayette bulundu. Kuveytli adam hesabından para çekmek istediği zaman durumu fark ettiğini, paranın kaynağını bilmediğini söyledi. Şahıs, herhangi bir şüpheyi önlemek için bu milyonlarca dolar paranın kaynağını bulmak istediğini söyledi.
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