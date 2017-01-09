09.01.2017 08:38 Herşey hastaya ulaşmak için

Samsun'un Bafra ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil görevlileri, kar kalınlığının 60 santimi bulduğu yolda 50 kilometrelik mesafeyi 4 saatlik zorlu yolculukla aşarak böbrek sancısı çeken hastaya ulaştı. Samsun'un Bafra ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil görevlileri, kar kalınlığının 60 santimi bulduğu yolda 50 kilometrelik mesafeyi 4 saatlik zorlu yolculukla aşarak böbrek sancısı çeken hastaya ulaştı.



İlçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Bengü Mahallesi'nde Turgut Uyar'ı (45) akşam saatlerinde böbrek sancısı tuttu. Yakınları 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbarı alan 112 ekipleri Büyükşehir Belediyesi kar mücadele ekipleri ile birlikte yola çıktı. Zaman zaman 60 santime kadar çıkan kar kalınlığının bulunduğu mahalle yolunda greyderin açtığı yolda güçlükle ilerleyen ekipler, 4 saatlik bir uğraş sonunda hastaya ulaştılar. Hastaya ilk müdahaleyi evinde yapan 112 ekipleri dönüş yolunda da zor anlar yaşadı. Zaman zaman yolda kalan ekipler, hastayı sabaha karşı Bafra Devlet Hastanesine getirdi.

