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Herkesin gözü önünde çuval dolusu tişörtü çaldılar
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Herkesin gözü önünde çuval dolusu tişörtü çaldılar

İstanbul Güngören'de bir iş hanına giren 2 hırsızın, çuval dolusu tişörtü çalması kameralara yansıdı.

İstanbul Güngören'de bir iş hanına giren 2 hırsızın, çuval dolusu tişörtü çalması kameralara yansıdı.
Olay, Güngören 'de bir iş hanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş hanına giren 2 hırsız asansörle hanın üçüncü katına çıktı. Şahıslardan biri asansörden inerek etrafı kolaçan etti. Diğeri ise asansörün kapısını açık tutmak için kabinde bekledi. İş hanında çalışan esnafların boş anını yakalayan şüpheliler, içerisinde 250 adet tişörtün bulunduğu çuvalı çalarak asansöre koydu. Asansöre binen şahıslar çuvalı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

"250 TANE TİŞÖRTÜM ÇALINDI"
Yaklaşık 45 gün önce de 90 bin TL değerinde malının çalındığını belirten işyeri sahibi Yusuf Algan Tekin, "Bu benim başıma gelen ikinci olay. Bundan yaklaşık 45 gün önce Söğüt sokakta sabah yedide arabanın camlarını kırıp 4 bin tane malımı götürdüler. Gittim şikayetçi oldum. 250 tane tişörtüm çalındı. 4 bin TL değerindeydi. Biri asansörü tutuyor. Diğeri bir tur atıyor. Kimse bakmıyorsa omuzlayıp alıp götürüyorlar. Biz de sonra güvenlik kameralarına bakınca tespit ettik" dedi.
Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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