'Herkes nasibini yer'

Ünlü oyuncu Ata Demirer kendi filmi 'Olanlar Oldu' ile aynı adan vizyona giren Türk filmleri için 'herkes kendi kısmetini yer' dedi.

Ünlü oyuncu Ata Demirer kendi filmi 'Olanlar Oldu' ile aynı adan vizyona giren Türk filmleri için 'herkes kendi kısmetini yer' dedi.

Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği, yapımcılığını BKM filmin üstlendiği Olanlar Oldu filmi Bodrum galası için başrol oyuncularıyla sinemaseverlerle bir araya geldi. Galaya, ünlü komedyen Ata Demirer ve filmin başrol oyuncularından; , Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen katıldı.



BABASI YALNIZ BIRAKMADI

Yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ata Demirer'in babası Orhan Demirer'de oğlunu yalnız bırakmadı. Baba oğul 'Olanlar Oldu filmini beraber izledi. Sinemaseverlerin yanı sıra ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, oyuncu müzisyen Şevval Sam, Bodrum Masalı dizisinin genç oyuncusu Dilan Çiçek'te filmi izleyenler arasında yer aldı.



EN BÜYÜK ARZUMDU

Film gösterimi öncesinde Demirer gazeteciler sorularını yanıtladı. Bodrum'u çok sevdiğini belirten Demirer "Bu hikaye aslında Bodrum'da başladı. Bu filmi yapmamdaki en büyük ateşleyicilerinden biri Bodrum'lu Aksona Mehmet Abimdir. Babam da Bodrum'da yaşıyor. Çocukluğumuzu ve gençliğimizi buradaki süngerci teknelerinde, yelkenli teknelerde geçirdim. Hep bir arzumdu bu film içinde büyüyen bir şeydi. Kuzey Ege'de yazdık, Sığacık'da çektik, gala içinde Bodrum'a geldik. Ege'de takılıyoruz böyle.



HERKES KISMETİNİ YER

Ata Demirer'e gişe beklentisini soran gazetecilere kısa bir cevap vererek sevilmesi istendiğini söyledi. Aynı anda 3 Türk filminin vizyonda olması hakkındaki düşüncelerini de soran basın mensuplarına Demirer 'herkes kısmetini yer. Milletimiz mutlu olsun yeter"dedi.



BABA OCAĞI BODRUM'DA

Bir gazetecinin 'Bodrum'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz' sorusu üzerine esprili bir dille "ben zaten buralarda yaşıyorum. Babam burada oturduğu için var burada bir evim"ifadelerini kullandı.

Filmi izleyeceği salona gelen Ata Demirer'e Aksona Mehmet Lakaplı Mehmet Baş, ise bronzdan yapılan son süngerci heykelciğini armağan etti. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmeyen Demirer herkes ile teker teker fotoğraf çektirdi.

(Eren Ayhan/İHA)