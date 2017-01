01.01.2017 09:04 Herkes eğlenirken onlar çalıştı

Kayseri 112 Komuta Kontrol Merkezi, her zaman olduğu gibi yılbaşında da vatandaşların sağlığı için gün boyu çalıştı. Kayseri 112 Komuta Kontrol Merkezi, her zaman olduğu gibi yılbaşında da vatandaşların sağlığı için gün boyu çalıştı.



Kentte bazı vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girmeyi tercih ederken, bazıları ise dua ederek girdi. 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanları ve sağlık ekipleri ise, her zaman olduğu gibi yeni yıla da görevi başında girdi. Komuta merkezine gelen çağrılara anında cevap veren görevliler, ekiplerin en hızlı şekilde hastaya ulaşabilmeleri için büyük bir gayretle çalıştı. Yılbaşında il genelinde toplam 56 ambulans ile vatandaşa hizmet verdiklerini söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Hekimi Dr. Ali Alpay, "Günümüz yılbaşı olduğundan dolayı alkol ve madde bağımlıları, bıçakla yaralanma, darp gibi vakalarımız daha fazla oluyor. Daha çok gece saatlerinde vakalar meydana gelmekte. Şuanda Kayserimizde 28 ambulans, 7 özel donanımlı araç ve 1 helikopter ambulansımız ve 9 özel hastanemiz ile ilçelerle birlikte toplamda 56 ambulans ile hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.



Dr. Alpay, yeni yılın 2016'dan daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.