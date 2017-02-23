Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Herhangi bir örgüte üye değilim'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Herhangi bir örgüte üye değilim'

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran Mehmet Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali A., Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında söyledikleri dolayısıyla saldırıyı yaptığını söyleyerek, 'Ben hayatımda alkol almadım. Herhangi bir örgüte de üye değilim' dedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran Mehmet Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali A., Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında söyledikleri dolayısıyla saldırıyı yaptığını söyleyerek, "Ben hayatımda alkol almadım. Herhangi bir örgüte de üye değilim" dedi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran ve terör polislerince dün Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali A., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Sevk sırasında gazetecilerin sorusuna cevap veren zanlı, "Abdülhamid Han'ın torununa hakaret ettiği için yaptım" demişti. Ardından sanat merkezi saldırganı Mehmet Ali A. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayında mahkemeye çıkan Mehmet Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Ali A., "Bu yaptığım konu tamamen Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında söylediğiyle ilgiliydi. Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duyguları ile içimden geldiği şekilde hareket ettim. Benim hakkımda ayyaş birisi yaktı diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda alkol almadım. Herhangi bir örgüte de üye değilim. Hayatımda karakola gitmedim" şeklinde konuştu.
(Cenk İşver/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hız sınırlarını zorlayan motorlar görücüye çıktı
Atiker Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
Bosna Hersek Sırbistan'a soykırım davası
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası ertelendi
Günün özeti
PFDK ceza yağdırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
AB'den HDP açıklaması: Endişemiz artıyor
AB'den HDP açıklaması: Endişemiz artıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hız sınırlarını zorlayan motorlar görücüye çıktı
Hız sınırlarını zorlayan motorlar görücüye çıktı
Atiker Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
Atiker Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
Bosna Hersek Sırbistan'a soykırım davası
Bosna Hersek Sırbistan'a soykırım davası
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası ertelendi
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası ertelendi
Günün özeti
Günün özeti
PFDK ceza yağdırdı
PFDK ceza yağdırdı
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
'Herhangi bir örgüte üye değilim'
'Herhangi bir örgüte üye değilim'
Kardak kayalıklarında alçak uçuş
Kardak kayalıklarında alçak uçuş
Cenevre'de Suriye barış görüşmeleri başladı
Cenevre'de Suriye barış görüşmeleri başladı
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English