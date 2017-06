Her yıl 6 milyon insan sigaradan ölüyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü: dünyada her yıl 6 milyon insanın sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, bunun her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demek olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1987 yılında ilan edilen 31 Mayıs "Dünya Sigarasız Günü" dolayısıyla bir açıklamada bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, Dünya Sigarasız Günü ile sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigara kullanmamaları ve sigarayı tamamen bırakmaları için teşvik edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

"Tütün ve tütün ürünü kullanımı ile vücuda alınan nikotin yüksek oranda fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar. Bu nedenle tütün kullanımı, içerdiği 4000'den fazla zararlı kimyasal maddeye rağmen tüm dünyada halen en önemli halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir." diyen Dr. Fadime Tülücü, sigara dumanına pasif olarak maruz kalmanın da sigara kullanıcılarında görülen fiziksel etkileri ve zararları oluşturduğunu vurgulayarak sigara dumanına maruz kalma zamanı, yoğunluğu ve sıklığının oluşacak etkiyi ve zararı belirlediğini ifade etti.



BIRAKMAK MÜMKÜN

Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu özellikle vurgulayan Fadime Tülücü, kişinin kararlı bir şekilde istemesi ve doğru yardım alabileceği bir merkeze başvurması ile bunun yapılabileceğini kaydetti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, ilgili sağlık kurumlarında sigarayı bırakmaya yönelik davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi uygulandığını söyleyerek ilk adımın öncelikle sigarasız bir hayatı hayal etmek olduğunu sonra bunun mümkün olabileceğine inanmak gerektiğini vurguladı ve sigara içicilerini 31 Mayıs'ta 24 saat sigara kullanmayarak sigarasızlığa doğru ilk adımı atmaya davet etti.