Her yerde aranan çocuktan kötü haber

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir gündür her yerde aranan 13 yaşındaki çocuk, oturdukları binanın havalandırma boşluğunda ölü olarak bulundu.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir gündür her yerde aranan 13 yaşındaki çocuk, oturdukları binanın havalandırma boşluğunda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fatih mahallesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Emirhan Koz, önceki gece sahur vaktinde kaybolduktan sonra her yerde aranıyordu. Yapılan aramanın ardından Emirhan'ın cansız bedeni oturdukları binanın havalandırma boşluğunda bulunurken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Koz'un havalandırma boşluğuna nasıl düştüğü ise bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

