Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Burada bazı adalarda sıkıntılar olduğunu biliyorum. Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum. Kimsenin bundan dolayı endişesi olmasın' dedi. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Burada bazı adalarda sıkıntılar olduğunu biliyorum. Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum. Kimsenin bundan dolayı endişesi olmasın" dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen törenle Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de 13 adet adada temel atıldığına, 2 adada ise yıkıma başlandığına dikkat çekerek, "Bundan birkaç ay önce Başbakanımızın talimatıyla buradaki sıkıntıyı giderebilmek, mağdur kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek için başlattığımız bu çalışmada Rabbim bize bu günleri gösterdi. İnşallah tamamına erdirmeyi nasip eder. Bugün 9 bin 200 konuta bin kadar da iş yerine başlıyoruz. Bu başlangıç. Burada bazı adalarda sıkıntılar olduğunu biliyorum. İşe başlamayan müteahhitler olduğunu da biliyorum. Bir taraftan düzgün iş yapan müteahhitlere teşekkür ederken, her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum. Kimsenin bundan dolayı endişesi olmasın" diye konuştu.



"MÜTEAHHİT SORUNLARI ÇÖZMEZSE BÜTÜN ADALARI KİPTAŞ VE İLLER BANKASI İLE TEK TEK YAPIP TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki, Fikirtepe'de mağduriyeti devam eden vatandaşların sorunlarının çözüleceğinin müjdesini de vererek, "Çözebildiğimiz adalarda bugün işe başlıyoruz. Arkasından diğer adalara tek tek geleceğiz. Bir taraftan hukuki çözümleri çözdük, müteahhit vatandaş ilişkisiyle uğraştık. Baktık olmadı, İller Bankası ve Kiptaş aracılığı ile işlere burada biz başlıyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde vatandaşın işini yine bazı müteahhitler çözmezse, mağduriyet devam ederse, yine Kiptaş ve İller Bankası vasıtasıyla gelip bütün adaları tek tek yapıp teslim edeceğiz. Kira ödemesinde sıkıntılar vardı, önümüzdeki hafta onların da çözeceğiz. Buradaki vatandaşların soruların bitmiş olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

