Her taşın altından uyuşturucu çıktı

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda her taşın altından esrar ve hap çıkarken, bir manavın demir korkulukları içinden de uyuşturucu çıkması, polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda her taşın altından esrar ve hap çıkarken, bir manavın demir korkulukları içinden de uyuşturucu çıkması, polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde gündüz vakti 250 polisle operasyon düzenledi. Polisler mahalleyi abluka altına alarak şüphelendikleri şahısları ve araçları tek tek aramaya başladı.

Bu arada, mahallede boş bir alanda şüphe üzerine arama yapan polis, taşların altını, ağaç diplerini, yeşillik aralarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde esrar ve uyuşturucu hap bulundu.



'UYUŞTURUCU MANAVI'

Ayrıca, boş arazinin hemen yanı başında bulunan manavdan da şüphelenen polis, manavın demir korkulukları arasında boşluk olduğunu fark edip, bu boşluklara uyuşturucu saklanabileceğini düşünerek, arama yaptı. Polis, demir korkulukların içinden satışa hazır esrar ve hap buldu. İş yeri sahibi ise uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

Polis, yaptığı bu operasyonda satışa hazır 100 paket esrar ve 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.