Her şeye rağmen sigaradan vazgeçmediler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu çıkan saçmalardan yaralanan 3 kişiden 2'si, sigarayla sağlık ekibini beklemesi 'bu kadarına da pes artık' dedirtti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu çıkan saçmalardan yaralanan 3 kişiden 2'si, sigarayla sağlık ekibini beklemesi "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

İddiaya göre Bolvadin ilçe merkezinde Demirciler Çarşısı'nda meydana gelen olayda Muammer A., husumetli olduğu Mehmet Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateşten Mehmet Ş. ile birlikte o esnada çevreden geçen Bayram C. ve Numan K. de yaralandı. Olayın ardından çarşı esnafı durumu hemen polis ve 112 Acil Servis'e bildirerek yardım istedi. Bu esnada ilginç bir şey yaşanırken, saçmalar ile bacak ve ayaklarından yaralanan 2 şahıs akan kanlarına aldırış etmeden sigara yakarak sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Bu sırada esnaflarda çeşitli sağlık malzemeleri ile şahıslara müdahale etmeye çalıştı. Yaralılar kısa süre sonra olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, ateşlediği pompalı tüfekle 3 kişi yaralayan Muammer A.'nın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

(Mücahit Kuzu/İHA)