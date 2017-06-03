Her şey minik Güler'in sağlığına kavuşması için

Bolu'da, ilik kanseri olan 3 yaşındaki Güler Gökmen'in tedavi masraflarını karşılamak için süs tavuğu mezatı düzenlendi.

Bolu'da, ilik kanseri olan 3 yaşındaki Güler Gökmen'in tedavi masraflarını karşılamak için süs tavuğu mezatı düzenlendi.

Bolu'da, 5 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle hastaneye götürülen ve ilik kanseri teşhisi konularak tedavisi için Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki Güler Gökmen için süs tavuğu mezatı düzenlendi. Bolu Köroğlu Kanatlı Sevenler Derneği lokalinde gerçekleştirilen mezata yaklaşık 100 kişi katılırken, Türkiye'nin pek çok ilinden de vatandaşlar internet üzerinden mezata katılarak destek oldu.

Mezatın gelirinin tamamının Güler Gökmen'in tedavisi için kullanılacağını belirten ancak önceliklerinin kan bağışı yapılması olduğunu ifade eden Bolu Köroğlu Kanatlı Sevenler Derneği Başkanı Ali Akgün, "Şehir içinden ve şehir dışından pek çok ilden yardımlar da var. Yardımları ve mezat gelirini bir araya toplayıp çocuğumuza bir nebze de olsa yardımcı olmak için bu mezatı yaptık. Öncelikle tüm arkadaşlarımızı kan bağışı yapmaya çağırıyoruz. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz" dedi.

Federasyonlarının da yardım için çalıştığını belirten Akgün, "Yalova, Bursa, Adapazarı, Düzce, İzmir, Muğla ve Tokat gibi illerde de buraya destek vermek için çeşitli organizasyonlar yapıldı. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

3 yaşındaki ilik kanseri Güler Gökmen, babası aracılığıyla tedavisi için yardım edenlere teşekkür ederek, "Herkese selam gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Ben iyi olacağım" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem /İHA)