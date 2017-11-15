15.11.2017 11:17 'Her önüne gelen manikür pedikürcü olamayacak'

Manikürist olmak için artık sınav ve belgelendirmenin zorunlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Artık her önüne gelen manikür pedikürcü olamayacak. Olmak isteyen müşteri ilişkileri, çalışma ortamı, hijyen, iş güvenliği gibi konularda sınav ve belgelendirme sisteminden geçecek' dedi. Manikürist olmak için artık sınav ve belgelendirmenin zorunlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık her önüne gelen manikür pedikürcü olamayacak. Olmak isteyen müşteri ilişkileri, çalışma ortamı, hijyen, iş güvenliği gibi konularda sınav ve belgelendirme sisteminden geçecek" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hijyen, iş sağlığı, müşteri ilişkileri gibi konularda sınavı geçen belgesini alarak nitelikli bir manikürist olacak. Hem nitelikli iş gücünü artırmak hem de mesleği tüm kapsamlarıyla öğrenmek açısından bu hususlara çok önem veriyoruz. Yeterlilik sınavında maniküristlerin uyması gereken standartlar var. Manikürist, çalışma süreci ve alanında iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kişisel sağlık ve hijyen önlemi alır, çalışma ortamının, kullandığı makine araç ve gereçlerin düzenlenmesine yönelik uygulamaları kalite koşullarında yürütür. Müşteri ilişkilerine önem verir, müşterinin tırnak şekline ve yapısına uygun, tırnağa zarar vermeden doğru aletler kullanır" ifadesini kullandı.



"KİŞİSEL HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 14 MESLEK STANDARDI HAZIRLADIK"

Kadınların en çok istihdam edildikleri kişisel hizmetler sektöründe nitelikli belgeli işgücü için farkındalık oluşturduklarını vurgulayan Palandöken şunları dedi:

"Bugüne kadar 40 ulusal meslek standardı hazırladık. 30'a yakın ulusal yeterlilik belgesi hazırlayarak ilgili sektörlerin hizmetine sunduk. Kadınların iş gücüne en büyük katılım sağladığı kişisel hizmetler sektöründe hazırladığımız 14 ulusal meslek standardının 12'sinin belgelendirme yetkisini aldık. Ağdacı, bölgesel inceltme uygulayıcısı, cilt bakım uygulayıcısı, dövme, takı (piercing) uygulayıcısı, güzellik uzmanı, kalıcı makyaj uygulayıcısı, kozmetik ürünleri tanıtım ve uygulama elemanı, kadın kuaförü, erkek kuaförü, makyaj uygulayıcısı, makyaj uzmanı, manikürist ve masaj uygulayıcısı olmak üzere özellikle kadınların işgücüne nitelikli ve belgeli olarak katılmasını sağlayacağız."



