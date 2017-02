11.02.2017 19:54 'Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız'

Osmanlıspor'u sahasında 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, "Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için de oldukça ciddi bir performans yapıyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 4'te 4 oldu. İyi mücadele eden bir takımız. Oyunun ilk başındaki aşağı yukarı ilk 45 dakikalık bölümde, topun oyunda kaldığı süre içerisinde çok iyi şeyler yapan bir Trabzonspor var. Oyunu istediği gibi oynayan bir Trabzonspor var. Son 20 dakikada istediğimiz oyunun çok dışında Trabzonspor vardı. Hem oyuncularımızın öndeki etkisizliği, hem gereksiz bir geriye yaslanma bizi oldukça zor duruma düşürdü. Bu olmaması gereken bir durumdur. Bunu düzeltmek için oldukça fazlasıyla çalışmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyuncuların takıma çok hızlı katkısından dolayı onları da kutluyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız" ifadelerini kullandı.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)