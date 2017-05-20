20.05.2017 21:12 Her iki takım da istediğini aldı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Giresunspor Play-Off'a kalırken, ev sahibi ise ligde kalmayı başardı. TFF 1. Lig'in 34. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Giresunspor Play-Off'a kalırken, ev sahibi ise ligde kalmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Muhammet'in sol kanattan yerden ceza sahasına ortasında topla buluşan Uche Kalu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 1-0.

31. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kalu'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada ceza sahasında Tarasovs'un Kalu'ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhemmet'in topu filelere yolladı. 2-0.

36. dakikada Dilaver'in ceza sahası dışından kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 2-1

71. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Ramazan'ın bekletmeden kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



---KÜNYE---

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Asım Yusuf Öz xx, Erkan Akbulut xx

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Murat xx (Rıza dk. 90 ?), Uğur xx, Gökhan xx, Muhammet xx, Kalu xx (Cumali dk. 89 ?), Erdal xx (Muhammet Himmet dk. 61 x), Ramazan xx, Akakpo xx, Özgür xx, Ahmet xx

Yedekler: Necati, Ekigho, Wadji, Erhan

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Giresunspor: Anıl xx, Cihan xx (Abwo dk. 78 x), Çağrı xx, Tomic xx, Isaac xx, Lopes xx (Recep dk. 66 x), Çağlar xx, Rızvan xx, Onur xx, Tarasovs xx, Dilaver xx

Yedekler: Eser, Berkan, Hüsamettin

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Uche Kalu (dk. 5) Muhammet Reis (dk. 33) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dilaver (dk. 36)(Giresunspor)

(Lider Olgun / İHA)



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