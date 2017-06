Her gün bir yumurta bebek gelişimine katkı sağlıyor

Bilim insanları yaptıkları araştırmada her gün bir yumurtanın bebeklerin gelişimine katkı sağladığını ortaya çıkardı.

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi protein zengini yumurtanın yeni bir yararı daha ortaya çıktı. Washington Üniversitesinden bir grup araştırmacı, bebek gelişimi üzerinde yaptığı çalışmada her gün bebeklere verilen bir yumurtanın bebek gelişimine yardımcı olduğunu tespit etti. Öte yandan araştırmada yumurtanın dünyada 160 milyondan fazla çocuğun yaşadığı gelişim problemini de engellediği ifade edildi.

Çalışmada 6 ve 9 aylık yaş aralığındaki 80 bebeğe bir sene boyunca her gün bir yumurta yedirilirken diğer 84 kişilik aynı yaş aralığındaki gruba yumurta verilmedi. Bir sene sonunda iki grup arasındaki gelişim farklılıklarını inceleyen araştırmacılar, yumurta verilen grubun daha iyi geliştiğini ve gelişim geriliği yaşamadığını gözlemledi.

Araştırmacılar ailelerin alerji yapar korkusuyla çoğu zaman çocuklara yumurta yedirmekten kaçındığını ifade ederken, yapılan deneyde her iki grupta da alerjik tepkime gözlemlemediklerini ifade etti.

(İdris Altun / İHA)