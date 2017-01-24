Her geçen gün ilgi artıyor

84 ayrı mineralden oluşan son zamanlarda sofralardan eksik olmayan 'Himalaya tuzu'na ilgi her geçen gün artıyor.

84 ayrı mineralden oluşan son zamanlarda sofralardan eksik olmayan "Himalaya tuzu"na ilgi her geçen gün artıyor.

Son zamanlarda kullanımı oldukça artan Himalaya tuzu, içinde iyot bulundurmaması, mineral açısından zengin olması ve birçok hastalığa iyi gelmesinden dolayı sofraların vazgeçilmezi oldu. Taşından ampul de yapılan Himalaya tuzu, yavaş yavaş yerli tuzun yerini almaya başladı.

Himalaya tuzuna olan ilginin yüzde 20 oranında arttığını ifade eden aktar Recai Doğanay, "Himalaya tuzu bize dışarıdan geliyor. Türkiye'ye özellikle Pakistan'dan geliyor. Himalaya tuzunun mineral oranı çok yüksek olduğu için vatandaşlarımızın ilgisi oldukça çok. Himalaya tuzu 84 ayrı mineral içeriyor. Özellikle guatr ve astım hastaları bu tuzu tercih ediyor. Himalaya tuzunun içerisinde iyot bulunmadığı için tansiyonu da çıkartmıyor. Bu yüzden tansiyon hastaları da bu tuzu kullanıyor. Son günlerde bu tuza olan ilgide yüzde 20'ye varan bir yükseliş var. Vatandaşlar artık normal sofra tuzu yerine bu Himalaya tuzunu alıyorlar. Himalaya tuzu bize taş halinde geliyor. Vatandaşlara çekilmiş ya da kristal halinde satıyoruz" dedi.



HİMALAYA TUZU LAMBASI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Himalaya tuzunun sadece sofralarda değil nefes almakta zorluk çeken insanların tedavisinde de kullanıldığını vurgulayan Doğanay, "Himalaya tuzunun 2 çeşidi var. Kırmızı ve beyaz renkten oluşuyor. Vatandaşlar daha çok beyaz renkli olana ilgi gösteriyor. Himalaya tuzunun ayrıca lamba olarak kullanılma özelliği de var. Vatandaşlar bunu lamba olarak odalarına koyuyor. Himalaya tuzu lambası, odanın radyasyonunu azaltıyor. Bronşit, astım ve nefes alma zorluğu çeken hastalara iyi geldiği söyleniyor. Büyük Himalaya tuzu taşının içine yerleştirilen lamba sayesinde gece lambası gibi iş görüyor. Tanesi 50 liradan satılan bu lambalara da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Pakistan'dan gelen Himalaya tuzunun kilosu Türkiye'de 50 liradan satılıyor.

(Erdi Demür / İHA)