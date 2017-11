11.11.2017 14:15 'Her firmanın denetlenmesi gerekiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da yaşanan fabrika patlamasıyla ilgili 'Bugünden sonra sorumlu aramak gibi bir düşüncem yok ama her firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da yaşanan fabrika patlamasıyla ilgili "Bugünden sonra sorumlu aramak gibi bir düşüncem yok ama her firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasıyla ilgili Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Patlamadan sonra 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çok üzücü bir olay. Bugünden sonra sorumlu aramak gibi bir düşüncem yok ama her firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu görev Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nındır. Rapor çıktıktan sonra konu ile ilgili düşüncelerimizi daha net ifade edeceğiz. Ben Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine baş sağlığı dileklerimi ilettim. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsanlar güvenlikli koşullarda çalışır ve üretirler, alın teri dökerler. Herkes emeğinin karşılığı alır ve Türkiye böyle mutlu olur. Bu tür patlamalar bizi son derece üzüyor ve kaygılandırıyor. Umarım bu tür olaylar bir daha gerçekleşmemiş olur" diye konuştu.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)