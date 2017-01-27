Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Her eleştiriye tahammülüm var ama...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Her eleştiriye tahammülüm var ama...'

Barcelona forması giyen milli yıldız Arda Turan, yeni anayasa referandumunda 'evet' diyeceğinin açıklamasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Barcelona forması giyen milli yıldız Arda Turan, yeni anayasa referandumunda 'evet' diyeceğinin açıklamasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde yayımladığı videoyla anayasa referandumunda 'evet' diyeceğinin açıklayan Barcelona ve Milli Takım'ın başarılı oyuncularından Arda Turan'a destek verenlerin yanı sıra eleştirenler de olmuştu. Kendisine yöneltilen bu eleştirilere cevap veren Turan, "Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.
Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Saat biraz geç biliyorum ama tam da şu anda söylemek istediğim şeyler var. Geçenlerde yeni anayasa referandumu ile ilgili, kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir; fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır; ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sadece görüşümü belirttim. Bu konu üzerinden, Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldım. Öncelikle söylemek isterim ki benim bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir.

"HER ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜM VAR AMA..."
Ben Atatürk ilkelerini ve inandığım doğrularımı hayatımın her saniyesinde uygulamaya çalışan biriyim. Onun bize armağan ettiği bayramların, dünyanın her tarafında, onlarca coğrafyada, onlarca dilde kutlanmasına ve hatırlanmasına vesile olmuş biriyim aynı zamanda. Defalarca bayrağımızı, milyarların gözü önünde, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük stadyumlarında sırtımda gururla taşıdım. Eleştiri hakkını kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliğiyle suçlayanlara, üstteki bilgileri hatırlatmak isterim. Ben 11 yaşında Bayrampaşa'dan çıktım. Ben hiçbir şeyi illa insanlar beni sevsin diye yapmadım. Ama ben hep çok sevdim; ülkemi, bayrağımı, takımımı, insanları, hayatı. Hayatım boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kişisinden ne tek bir şey istedim, ne de kendime menfaat sağladım. Benim vicdanım rahat, özgür ve hürdür. İnandığım doğruları her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla, benim gibi düşünmeyenlerle birlikte barış içinde yaşamayı öğretti. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Bu ülke benim sevdam. Tekrar hatırlatmak istedim. Sevgiyle, saygıyla ve de mutlulukla..."


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
'Her eleştiriye tahammülüm var ama...'
Bu kez da uyuşturucu ve silahla yakalandı
Serbest piyasada döviz fiyatları
'Ben doğruyu buldum, inşallah ağabeyim de de bulur'
Yurtta hava durumu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Rusya’dan ABD’ye güvenli bölge yanıtı
Rusya’dan ABD’ye güvenli bölge yanıtı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
'Her eleştiriye tahammülüm var ama...'
'Her eleştiriye tahammülüm var ama...'
Bu kez da uyuşturucu ve silahla yakalandı
Bu kez da uyuşturucu ve silahla yakalandı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
'Ben doğruyu buldum, inşallah ağabeyim de de bulur'
'Ben doğruyu buldum, inşallah ağabeyim de de bulur'
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Metrobüs yolunda kaza
Metrobüs yolunda kaza
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
22 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
22 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English