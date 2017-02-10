Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Her bir puan kayıt dışılık ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar veriyor'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Her bir puan kayıt dışılık ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar veriyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, her bir puan kayıt dışı istihdamın ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar verdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, her bir puan kayıt dışı istihdamın ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar verdiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Çorum'a geldi. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde SGK İl Müdürü Duran Cesur, İş Kur İl Müdürü Ali Şahan ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 7 Ocak'ta Konya'da çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettiğini hatırlatan Erdem, bakanlık olarak amaçlarının, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek olduğunu, bu kapsamda da çalışma hayatında, sosyal güvenlikte ve bakanlığı ilgilendiren konularda hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
2023 vizyonu doğrultusunda insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı oluşturmak için gerekli yasal ve yapısal reformları büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini anlatan Erdem, "Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte 12 milyon 8 bin olan sigortalı sayımız 20 milyon 490 bine ulaştı. Pasif sigortalı sayımız dosya bazında 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken 2016 yılı Ekim ayında 11 milyon 675'bine ulaştı. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün yüzde 33'ler seviyesine düştü. Bakanlığımız koordinasyonunda oluşturulan ve yürürlüğe konulan ulusal istihdam stratejisiyle 2023 yılına kadar istihdamın yüzde 55'e yükseltilmesi, kadının iş gücüne katılımının ise yüzde 41'e yükseltilmesi aynı zamanda işsizliğin de yüzde 5'e düşürülmesini hedeflemekteyiz" dedi.

"TEŞVİKLERE ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ"
Erdem, işçinin, işverenin yanında olacaklarını, alınterinin, akıl teriyle değerlendirildiği her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacaklarını vurguladı. Son 15 yılda reformlarla beraber teşviklere çok büyük bir önem verdiklerini aktaran Erdem, bakanlık ve bağlı kuruluşlarıyla bugüne kadar 10 adet teşvik uygulandığını ancak bunlara bir yenisini ilave istihdamı teşviğin uygulamaya konulduğunu dile getirdti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TOBB Ekonomi Şurası'nda işverenlerin istihdam edecekleri ilave teşvike yardımda bulunulacağı ve destek verileceğinin açıklandığını hatırlatan Erdem, "Buna göre 1 Şubat tarihinden itibaren özel işverenlerimizin işe aldığı her bir sigortalı için Maliye Bakanlığına ve SGK'ya ödenecek vergiler ve sigorta primlerine o oran kadar işverenlerimize her bir sigortalı için destek verilecek" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorum Valiliğini de ziyaret etti.
Vali Necmeddin Kılıç ile bir süre görüşen Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı hakkında Vali Kılıç'a bilgi verdi.
Vali Necmettin Kılıç da, "Bakanlığımızın kurmay kadrosunun Türkiye'yi gezmesi, taşrayı incelemesi merkezde alınacak kararlara olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda Çorum'a teşrif eden müsteşarımız ve kebine teşekkür ediyorum" dedi.
Erdem ve bakanlık bürokratları daha sonra, program çerçevesinde kentteki ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının temsilcileri, işçiler, engelli ve kadın çalışanlar, işsizler ve emeklilerle bir araya geldi.
(M. Muttalip Yalçın / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Soğuk hava geri geliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Soğuk hava geri geliyor
Soğuk hava geri geliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldü
Kadıköy'de faciadan dönüldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı
3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı
Başbakan Yıldırım: Hadi oradan!
Başbakan Yıldırım: Hadi oradan!
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora
Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin
Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin
Bu kez de Ağrı sallandı!
Bu kez de Ağrı sallandı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English