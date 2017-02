10.02.2017 15:31 'Her bir puan kayıt dışılık ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar veriyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, her bir puan kayıt dışı istihdamın ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar verdiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, her bir puan kayıt dışı istihdamın ekonomiye 1.9 milyar dolar zarar verdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Çorum'a geldi. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde SGK İl Müdürü Duran Cesur, İş Kur İl Müdürü Ali Şahan ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 7 Ocak'ta Konya'da çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettiğini hatırlatan Erdem, bakanlık olarak amaçlarının, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek olduğunu, bu kapsamda da çalışma hayatında, sosyal güvenlikte ve bakanlığı ilgilendiren konularda hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

2023 vizyonu doğrultusunda insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı oluşturmak için gerekli yasal ve yapısal reformları büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini anlatan Erdem, "Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte 12 milyon 8 bin olan sigortalı sayımız 20 milyon 490 bine ulaştı. Pasif sigortalı sayımız dosya bazında 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken 2016 yılı Ekim ayında 11 milyon 675'bine ulaştı. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün yüzde 33'ler seviyesine düştü. Bakanlığımız koordinasyonunda oluşturulan ve yürürlüğe konulan ulusal istihdam stratejisiyle 2023 yılına kadar istihdamın yüzde 55'e yükseltilmesi, kadının iş gücüne katılımının ise yüzde 41'e yükseltilmesi aynı zamanda işsizliğin de yüzde 5'e düşürülmesini hedeflemekteyiz" dedi.



"TEŞVİKLERE ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Erdem, işçinin, işverenin yanında olacaklarını, alınterinin, akıl teriyle değerlendirildiği her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacaklarını vurguladı. Son 15 yılda reformlarla beraber teşviklere çok büyük bir önem verdiklerini aktaran Erdem, bakanlık ve bağlı kuruluşlarıyla bugüne kadar 10 adet teşvik uygulandığını ancak bunlara bir yenisini ilave istihdamı teşviğin uygulamaya konulduğunu dile getirdti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TOBB Ekonomi Şurası'nda işverenlerin istihdam edecekleri ilave teşvike yardımda bulunulacağı ve destek verileceğinin açıklandığını hatırlatan Erdem, "Buna göre 1 Şubat tarihinden itibaren özel işverenlerimizin işe aldığı her bir sigortalı için Maliye Bakanlığına ve SGK'ya ödenecek vergiler ve sigorta primlerine o oran kadar işverenlerimize her bir sigortalı için destek verilecek" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorum Valiliğini de ziyaret etti.

Vali Necmeddin Kılıç ile bir süre görüşen Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı hakkında Vali Kılıç'a bilgi verdi.

Vali Necmettin Kılıç da, "Bakanlığımızın kurmay kadrosunun Türkiye'yi gezmesi, taşrayı incelemesi merkezde alınacak kararlara olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda Çorum'a teşrif eden müsteşarımız ve kebine teşekkür ediyorum" dedi.

Erdem ve bakanlık bürokratları daha sonra, program çerçevesinde kentteki ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının temsilcileri, işçiler, engelli ve kadın çalışanlar, işsizler ve emeklilerle bir araya geldi.

(M. Muttalip Yalçın / İHA)