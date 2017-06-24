Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, 72-56'lık Slovakya galibiyeti sonrası, 'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz' dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, 72-56'lık Slovakya galibiyeti sonrası, "Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz" dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 72 -56 skorla yenen A Milli Kadın Takımı'na performanslarından ötürü teşekkür etti.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Onan, "Türk Milli Takımları olarak her Avrupa ve Dünya Şampiyonasında yer almak istiyoruz. Bugün bu maçı kazanıp gelecek sene İspanya'da gerçekleşecek Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak bizim için önemliydi. Kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu maçı çok ciddiye aldılar ve iyi bir performans sergilediler. Çok iyi başlanan bir şampiyonada, çeyrek finaldeki Yunanistan mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay değildi" dedi.

"BURADA YAPTIĞIMIZ İŞ ÖNEMLİYDİ"
Zor bir şampiyonada olduklarını ifade eden Onan, "Çok zor bir şampiyonadayız. Bunu şuradan da görebiliriz; Sırbistan, Rusya, İtalya gibi kadın basketbolunda önemli yere sahip ülkeler burada olamadı. Bizim burada yaptığımız iş önemliydi. Gelecek sene de Dünya Şampiyonası'nda en iyi takımımız ve en iyi performansımız ile sahada olacağız" şeklinde konuştu.

"BAHAR ÇAĞLAR'IN DURUMU GAYET İYİ"
Mücadelede sakatlanan Bahar Çağlar'ın hakkında da bilgi veren Ömer Onan, "Bahar, maç esnasında alnına bir darbe aldı. İlk şoktan sonra önce tansiyonu yerine geldi, sonra normal şekilde konuşmaya başladı ve annesi ile de konuştu. Yine de her ihtimale karşı ambulans ile hastaneye götürüldü. Tomografisinin çekildiği ve bir sıkıntısının olmadığına dair haber aldık. Doktorlar da ciddi bir şey yok dediler. Kısa bir süre hastanede kalacak, ailesi de yanında. Durumu gayet iyi" diye konuştu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan ile vatandaşlar arasında samimi diyalog
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
Orgeneral Akar Siirt'te
İspanya açıklarında 200 mülteci kurtarıldı
Ankara'da bonzai içen genç ölü bulundu
Ekrem Memnun: 'Oyuncularım ile gurur duyuyorum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
Kutsal topraklarda terör operasyonu! Canlı bomba kendini patlattı
Kutsal topraklarda terör operasyonu! Canlı bomba kendini patlattı
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan ile vatandaşlar arasında samimi diyalog
Erdoğan ile vatandaşlar arasında samimi diyalog
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
Orgeneral Akar Siirt'te
Orgeneral Akar Siirt'te
İspanya açıklarında 200 mülteci kurtarıldı
İspanya açıklarında 200 mülteci kurtarıldı
Ankara'da bonzai içen genç ölü bulundu
Ankara'da bonzai içen genç ölü bulundu
Ekrem Memnun: 'Oyuncularım ile gurur duyuyorum'
Ekrem Memnun: 'Oyuncularım ile gurur duyuyorum'
'Terörün her türlüsünü lanetliyoruz'
'Terörün her türlüsünü lanetliyoruz'
Millilerin Dünya Şampiyonası sevinci
Millilerin Dünya Şampiyonası sevinci
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
NATO-Petrol Boru Hattı akaryakıt hırsızlarına suçüstü
NATO-Petrol Boru Hattı akaryakıt hırsızlarına suçüstü
Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Pazarda yer kavgası: 6 yaralı
Pazarda yer kavgası: 6 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English