'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'yı 72 -56 skorla yenen A Milli Kadın Takımı'na performanslarından ötürü teşekkür etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Onan, "Türk Milli Takımları olarak her Avrupa ve Dünya Şampiyonasında yer almak istiyoruz. Bugün bu maçı kazanıp gelecek sene İspanya'da gerçekleşecek Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak bizim için önemliydi. Kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu maçı çok ciddiye aldılar ve iyi bir performans sergilediler. Çok iyi başlanan bir şampiyonada, çeyrek finaldeki Yunanistan mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay değildi" dedi.



"BURADA YAPTIĞIMIZ İŞ ÖNEMLİYDİ"

Zor bir şampiyonada olduklarını ifade eden Onan, "Çok zor bir şampiyonadayız. Bunu şuradan da görebiliriz; Sırbistan, Rusya, İtalya gibi kadın basketbolunda önemli yere sahip ülkeler burada olamadı. Bizim burada yaptığımız iş önemliydi. Gelecek sene de Dünya Şampiyonası'nda en iyi takımımız ve en iyi performansımız ile sahada olacağız" şeklinde konuştu.



"BAHAR ÇAĞLAR'IN DURUMU GAYET İYİ"

Mücadelede sakatlanan Bahar Çağlar'ın hakkında da bilgi veren Ömer Onan, "Bahar, maç esnasında alnına bir darbe aldı. İlk şoktan sonra önce tansiyonu yerine geldi, sonra normal şekilde konuşmaya başladı ve annesi ile de konuştu. Yine de her ihtimale karşı ambulans ile hastaneye götürüldü. Tomografisinin çekildiği ve bir sıkıntısının olmadığına dair haber aldık. Doktorlar da ciddi bir şey yok dediler. Kısa bir süre hastanede kalacak, ailesi de yanında. Durumu gayet iyi" diye konuştu.