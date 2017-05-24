'Her 5 kişiden biri Akdeniz ateşi taşıyıcısı'

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, 'Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır' dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i Akdeniz ateşi taşıyıcısıdır" dedi.

ERÜ Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Çocuk Romatolojisi Akademisinin 3.'sü yapıldı. ERÜ Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesinde düzenlenen akademide konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhan Ateş, çocuk hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Ateş, "Bu hastalıklar değişik bölümler tarafından takip ediliyor. Bir kısmını kardiyologlar, bir kısmını bağışıklık sistemi ile ilgili birim dalı takip ediyor. Biliyorsunuz ki, bilim dallarına göre de görüşlerde bir farklılık oluyor. Böyle bir birimin olması hastaya bir bütün olarak bakmak açısından çok daha önemlidir. Bu hastalıklar ülkemizde az olan hastalıklar değiller. Çünkü birçoğunun altında genetik problemler yatıyor. Genetik dediğimiz zamanda hepimizin bildiği gibi ailesel kavramlar ve akraba evlilikleri kabul ediliyor. Mesele ailevi Akdeniz ateşi hastalığı genetik ve ailevi bir hastalıktır. Akdeniz ülkelerinde daha fazla görülüyor. Türkiye'de de her 5 kişiden 1'i taşıyıcıdır" ifadelerini kullandı.

Akademide, hastanede tedavi gören çocukların ailelerine bilgiler verilecek ve çocukların hayatlarını kolaylaştırmaları için öneriler sunulacak.

(Ali Göç/İHA)