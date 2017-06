İstanbul İl Değerlendirme Toplantısında haber kanalları ve ajansların yöneticileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, 'Her 2 bin kişiye bir aile hekimi düşürmeyi planlıyoruz' dedi.

İstanbul İl Değerlendirme Toplantısında haber kanalları ve ajansların yöneticileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, "Her 2 bin kişiye bir aile hekimi düşürmeyi planlıyoruz" dedi.

Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen İstanbul İl Değerlendirme Toplantısında Sağlık Bakanı Recep Akdağ, televizyon kanalları ve haber ajanslarının yöneticileri katıldı. Toplantı sırasında Bakan Akdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'a has çözümlerin geliştirildiği ifade eden Bakan Akdağ,' Megapol olması karakteriyle, 15 milyon nüfusuyla ve yerleşimi itibariyle İstanbul'u farklı değerlendiriyoruz. İstanbul'un çözümlerinin İstanbul'a has olması, genel prensipler çerçevesinde özel muameleleri hak ettiği düşüncesindeyiz. Sağlıkta dönüşüm programının ikinci döneminin stratejisini ve eylem planlarını hazırlarken İstanbul'a ayrı bir pozisyon oluşturuyoruz. Temel sağlık hizmetlerimiz açısında tespit ettiğimiz bir husus, İstanbul'da belediyelerimizin işlerini iyi yapıyor olmalarıdır. İstanbul'da temel sağlık olarak en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi temiz içme suyunun sürekliliğinin sağlanmasıdır. İstanbul'un böyle bir problemi yoktur. Bu hususta rahatız. Yaz mevsimlerinde denize girilen mekanlarının temizliğinin uygun bir biçimde izlenmesidir. Geçmişte bunu daha ziyade sağlık müdürlüğü doğrudan yapmaya çalışırdı. Şimdi bunu belediyelerin takip etmesini daha doğru buluyoruz. Burada da mesele sağlıklı bir şekilde yürüyor. İstanbul ilimizde kayda değer ağır bir hava kirliliğimiz yoktur. Bunlarda çevre sağlığı açısından önemli. Trafiğin yoğun yaşandığı yerlerde geçici süreyle hava kirliliği karşılaşılabilir, halk sağlığını zedeleyecek bir hava kirliliği İstanbul'da yoktur. Bunların hepsi Türkiye'nin geliştiğinin göstergeleridir' ifadelerini kullandı.



"HER 2 BİN KİŞİYE BİR AİLE HEKİMİ DÜŞÜRMEYİ PLANLIYORUZ"

İstanbul'da aile hakimliği sayısını artırmayı planladıklarını vurgulayan Bakan Akdağ,'İstanbul'da şuanda bin 114 aile sağlık hekimliğimiz var. 4 bin 368 de aile hekimliği birimimiz var. Bu şu anlama geliyor; Bu merkezlerin hemen hemen hepsinde birden fazla aile hekimi çalışıyor. Toplamda tekrarlıyorum, bin 114 aile hekimliğimizde 4 bin 368 aile hekimliği birimimiz var. Bu hesaba göre 3 bin 300 kişiye bir aile hekimi düşüyor. Bizim sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi için planımız bu sayıyı 2 bine indirmektir. Yani her 2 bin kişiye bir aile hekimi düşürmeyi planlıyoruz. Bu yeni aile hekimliği merkezleri yapmak gerekiyor ya da bazı aile sağlığı merkezlerinin büyütülmesini gerektiriyor' şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'DA TELEMETRİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYORUZ"

Acil vakalara müdahale konusunda telemetri sistemini geliştirdiklerini belirten Bakan Akdağ,'Bütün Türkiye'de olduğu gibi acil vakalara müdahalede daha hızlı olmaya çalışıyoruz. İstanbul'da başlattığımız hareketli ekiplerin sayılarını artıracağız. Bütün Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da telemetri dediğimiz sistemleri geliştiriyoruz. Yer tanıma açısında yeni sistemler geliştiriyoruz. Nakil açısında özel yazılımlar yapıyoruz. Vatandaşın evini bulmak açısında daha kolay bir yol geliştireceğiz, aldıktan sonrada hangi hastaneye nakledilmesi gerektiği hususunu elektronik bir yazılım üzerinden net olarak takip edebileceğiz. Hastaya ulaştığımız andan itibaren uzman desteği başlamış olacak. Sağlıklı yaşam merkezleri geliştiriyoruz. İstanbul'da 27 adet sağlıklı yaşam merkezimiz var. Bu sayıyı 60'a çıkaracağız' diye konuştu.

Televizyon kanalları ve haber ajansları yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından katılımcılar birlikte oruçlarını açarak iftar yaptı. Yapılan iftarın ardından toplantı sona erdi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)